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5區都更僅23件 議員促提高誘因

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導

0403地震後，都更、危老重建問題備受重視。新北市議員卓冠廷昨議會質詢，表示新北包含住宅基準容積率在內種種落差，導致三峽、鶯歌、蘆洲、五股、泰山5個行政區都更總數，落後板橋達6倍，要求提高都更誘因。城鄉局表示，主要是市場行情難符合民眾期待。

卓冠廷表示，根據市府都更處網站的資料統計發現，三峽、鶯歌、蘆洲、五股、泰山5個行政區有57萬人，比板橋區的55萬人還多，但統計審核過加送審中的都更案，卻只有23件，反觀板橋高達136件。

卓冠廷認為，這5個行政區都更案只有板橋的6分之1，加上民眾反應多年的問題，新北有46個都市計畫區，各區住宅基準容積率都不同，板橋、三重、新莊等地區有300%，但同樣老舊住宅多的三峽、鶯歌、蘆洲、五股、泰山只有200%左右，質疑市府都更的政策引導效能出問題。卓說，應提高都更的誘因，才能促進新北區域的均衡發展。

新北城鄉局副局長邱信智表示，這些行政區都更案落差原因不是基準容積率低，主要是因市場行情不符合民眾期待，且各行政區的房價也不同，讓民眾無法接受目前的都更條件，市府一直都有提供政策誘因。

卓冠廷強調，市府應拿出政策引導，不該推給房價差距，看到這區域差距的數字，就知道都更三箭失敗了。

城鄉局說明，都市機能成熟，有助都更推動及實施者進場整合的誘因，透過五泰輕軌、三鶯線等捷運建設，及蘆南北、麥仔園、擴大楓江、五股整體開發，提升公共設施服務水準，並適度檢討容積率，有助都更推動。

卓冠廷 都更

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