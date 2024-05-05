政府官網寫錯！別再誤會新莊老街 這些日治時期建築不是巴洛克

新莊老街歷史悠久，最早可能在清朝的乾隆25年（西元1760年）左右就存在。不過現在新莊老街的建築特色，主要是在日治時期才形成。很多人都以為新莊老街的建築是巴洛克風格，其實這是流傳多年的一大誤會，連政府官方網站也示範了錯誤的說明。

文化部「國家文化記憶庫」的介紹指出：新莊廟街是新莊早期開發的區域，整條老街很長，可分為頂街、中街、下街三區，早期的新莊是北台灣的重要商港，有「一府、二鹿、三新莊」的美譽，大陸、日本的船隻可以直接航行到新莊，屬於台灣早期發展的聚落，也因此廟宇林立，像是慈祐宮、武聖廟皆坐落於新莊街上，街坊上至今仍保留巴洛克風格的建築，具有濃厚的歷史味，巷弄的名稱也留有當年的人情味，像是：戲館巷、挑水巷、米市巷、豬哥巷…等。

前述介紹說：「新莊廟街…至今仍保留巴洛克風格的建築」。

中華民國自然步道協會的網頁資料在介紹「著名的（新莊路）405號的林泉成古厝」時，提到古厝大約建造於大正9年（西元1920年）「市區改正」的時候，「閩南式屋身，但採用當時引進的鋼筋及水泥為結構，立面山牆有當時風行的巴洛克裝飾。」還提到「一樓的拱形開口處以拱心石為裝飾，廊柱的柱頭及柱底也都有幾何線條裝飾，都是當時流行的建築樣式。」

對於新莊老街的介紹，幾乎都提到巴洛克風格，而且更以保存還算完整的林泉成古厝為範例（見照片）。中華傳播管理學會的文史研究初稿指出，這裡面其實暗藏了三個經常存在的誤會：

首先，林泉成不是人名，而是商號的名稱。就像板橋的林家花園，正式名稱是林本源園邸，林本源也不是人名，而是商號。

其次，林泉成古厝不是建造於建造於日治時期的大正9年，而是興建於清朝的道光年間，年代要往前再推最少50年。不過大家拍照常常拍到的「牌樓立面」，確實是在大正9年市區改正的時候才出現。

第三，新莊老街在大正9年出現的牌樓立面不是巴洛克風格，而是歷史式樣。這兩種建築風格其實相差很多，巴洛克風格追求繁複，甚至浮誇，登峰造極的代表，就是法國的凡爾賽宮；至於歷史式樣則是多種風格的折衷，相對比較簡約，也常常出現紅磚。

看到新莊的牌樓立面，有人會想到法國的凡爾賽宮嗎？恐怕不會吧。有機會走訪新莊老街，千萬記得，眼前看到的建築，絕不是巴洛克建築風格。

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