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台鐵鳳鳴臨時站 預計11月30日啟用

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
中央補助6.1億元打造鳳鳴臨時站，預計11月底完工通車。記者李定宇／攝影
中央補助6.1億元打造鳳鳴臨時站，預計11月底完工通車。記者李定宇／攝影

新北鶯歌鳳鳴臨時站將完工，立委蘇巧慧昨與交通部長王國材視察。蘇表示，鳳鳴居民等了火車站快20年，中央補助6.1億元打造鳳鳴臨時站，預計11月底完工通車，帶來更便利交通環境。重劃區居民則表示，未來南來北往不用再塞高速公路了。

交通部推動台鐵捷運化增設鶯歌鳳鳴站，在不影響桃園都會鐵路地下化計畫情況下，另計畫增設鳳鳴臨時站，待未來鳳鳴永久站啟用後，臨時站將暫予保留供地方研商後續使用。

鳳鳴臨時站出入口位於鳳一路緊臨鳳鳴重劃區，啟用後目前規畫區間車停靠，當地雖正興建捷運三鶯線，但尚未啟用，聯外道路目前多依靠國二交流道。

車站側設臨停車位，對向側設公車停車彎，既有路邊汽車停車格保留、機車停車區配合新北市府規畫，該臨時站工程進度目前已逾九成，預計最快11月30日通車啟用。

蘇巧慧表示，在地居民對車站期盼許久，未來車站啟用後，將大幅提升鶯歌三湖、三鳳地區的交通環境，讓居民可就近轉乘台鐵，對外通勤更加便利，未來車站周遭將有轉乘民眾的停車需求，提醒鐵道局定要協同新北市府全盤規畫車站周遭動線與汽機車停放空間。

王國材說，如果沒有鳳鳴簡易車站，鳳鳴地區便要配合桃園鐵路地下化工程，恐怕最快也要等到2030年才會有火車站。鳳鳴臨時站站體設計通風明亮，也會在站內空間添加鶯歌特色意象。

交通部長 火車站

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