市售衣物掛燙機 新北市抽查15件7件不合格

新北市法制局今天表示，與經濟發展局網購抽查15件衣物掛燙機，發現4件未依規定貼商品檢驗標識，也沒合格商品標示，3件缺完整商品標示，近半商品標示不合格。

新北市政府法制局發布新聞稿，2023年1月1日起，衣物掛燙機列為應施檢驗商品，商品要完成檢驗程序並貼商品檢驗標識，這次查核4件本體或包裝外盒沒有商品檢驗標識，有逃避檢驗情形。

法制局指出，已請業者下架違規商品，正待經濟部標準檢驗局查證，若查證確實為逃檢商品，將依商品檢驗法開罰業者新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰。

法制局表示，7件商品未符合商品標示法及相關規定，如未標示商品名稱及型號、製造年份及製造號碼、商品原產地、規格、使用方法等，經發局已發函新北市業者限期改正，外縣市業者違規案件則移請外縣市政府輔導業者限期改正。

法制局表示，商品標示如同商品身分證，資訊應完整標示，協助消費者了解商品，消費者在選購商品前應檢視商品標示，避免不必要的消費糾紛。