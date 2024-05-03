淡水台灣鄉土協會愛心滿滿 捐5百斤白米助弱勢民眾

新北市淡水區公所都有準備實物銀行物資，提供需要的困苦民眾來領取，或是定期發送給低收入戶的淡水區市民，而最近物資發領取相當多，由淡水在地社團台灣鄉土人文關懷協會，來到淡水市民聯合服務中心，捐贈5百斤的白米，要來幫助弱勢民眾。

台灣鄉土人文關懷協會理事長許美惠表示，表示，過去每年都會在聖誕節前後，巡迴淡水北海岸各地區，捐出白米做公益，而這次得知後淡水實物銀行需要物資的幫助，就帶著白米物資送溫暖，對此淡水區公所也表示感謝。

淡水區長巫宗仁表示，公所專門幫助弱勢的實物銀行幫助許多有困難的市民，而這次有台灣鄉土人文關懷協會的捐助，來了一場及時雨，讓有需求的人可以得到幫助，公所也希望協會此舉可以拋磚引玉，大家有錢出錢有力出力，來幫助更多困苦市民，讓他們感受到社會企業的愛心與溫暖。