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考古生活節萬獸市集 免費玩異國史前生活與工藝體驗！　

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照片為韓國全谷史前博物館史前石器教具組免費體驗，取自新北市政府

【聚傳媒特約記者陳欣如報導】新北市立十三行博物館將於五月每週六舉辦 「2024新北考古生活節」，結合文創、考古體驗、美食及表演，還有來自韓國、日本的石器教具箱及勾玉製作，讓民眾不用出國即可免費玩異國史前生活與工藝體驗。

5月4日為「奇幻世界」主題，邀集文創手作及美食攤位，在綠草如茵的陽光廣場欣賞表演、野餐；5月11日「萌寵星球」將與動物保護機關協會合作，現場提供寵物領養、寵物疫苗及預防針施打服務；5月18日「文化之森」配合國際博物館日舉辦尋寶體驗活動，藉由挖掘化身考古學家，建立文化保存的概念；5月25日「叢林探險」首度與莊福文化教育基金會合作，推出動物手作DIY及宣導品義賣活動，用行動支持動物保育與環境永續。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，上個月「史前動物派對」秒殺的日韓考古體驗，在萬獸市集也玩得到！韓國全谷史前博物館以舊石器文物為中心，保存及展示東亞首個發現阿舍利型(Acheulean)手斧等全谷里舊石器遺址文物，此次為「2024新北考古生活節」特別精心製作史前石器複製品教具組，並贈予十三行博物館提供臺灣民眾免費體驗，建立國際考古交流；日本宮崎縣立西都原考古博物館帶來源自於繩文時代的勾玉製作，親手用滑石磨製成精美的飾品，並現場展示「熊、狼、山豬、鹿—日本九州狩獵獸供養塔的分佈和編年」研究成果，探討日本九州地區自17世紀開始為動物所建造石製建築物其背後意義與文化；兵庫縣立考古博物館推出1300年前古代人做為信件使用的木簡，挑戰使用毛筆以日文書寫自己的生肖。

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