環狀線修復中...安坑輕軌運量降22％ 新北：2周內檢討

捷運環狀線修復中，其中大坪林站到中和站段4月8日通車前，市府雖規畫免費接駁，卻無法進入十四張站，讓轉乘安坑輕軌民眾需步行15分鐘才能到接駁站。議員黃心華今議會質詢表示，民眾好不容易養成搭安坑輕軌習慣，卻因接駁車改掉習慣很可惜，盼彌補下滑運量。捷運局長李政安承諾，2周內會給檢討報告。

根據新北捷運公司統計，今年4月7日至5月2日安坑輕軌日均運量為4334人次，去年同期日均運量為5547人次，下降約22%。捷運公司表示，運量因部分乘客欲轉乘環狀線往板橋方向，目前尚未全線營運，影響搭乘便利性，造成運量與去年同期下滑。

黃心華表示，環狀線雖有提供免費接駁車，但過程中十四張站卻「被遺忘」，當地民眾權益被忽略，十四張站也有公車行駛，但接駁車卻因單行道問題無法進入，對民眾不公平，民眾往返板橋的權益受損。

黃心華說，安坑輕軌去年通車，民眾好不容易養成搭輕軌習慣，卻因為接駁公車而改掉，變成回去騎車，運量都在往下掉很可惜，希望能彌補捷運量能，並維持每個地方的公平性，拜託新北捷運局要有強化方案。