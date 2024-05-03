總統府前60年介壽公園淹水、晦暗 蔣萬安：啟動改造工程

有60年歷史的總統府前介壽公園，設有白色恐怖紀念碑和中、西式花園，但公園和下沈式廣場使用率極低，排水不佳，府前遇暴雨即淹水，甚至有垃圾，夜間黑暗成治安死角，里長許瀞尹上午在「市長與里長有約」中提案活化再利用，以水資源再生概念打造一座國家級場域。市長蔣萬安指示，即刻啟動改造工程。

許瀞尹公布總統府前淹水圖片，她說，這是真實情況，總統府後方博愛路、府前的重慶南路，以及凱道、公園路一片汪洋，國家的中樞總統府，面對極端氣候應變竟不堪一擊，總統府前淹水，國家顏面掃地，永續宜居城市也不應該是口號。

她接著說，象徵國家花園的介壽公園，目前設施包括白色恐怖紀念碑和中、西式花園三部分，紀念碑廣場在中式公園，與地形完全不相容的設施，下沈式廣場使用率極低，一般人不會下去參觀，且排水系統不佳，還有垃圾問題，夜間黑暗成治安死角。

許瀞尹提出水資源再生構想，建議可設雨撲滿，將雨水回收，供中式公園水池可養魚用，西式公園花卉植栽也可灌溉，多的水再送到紀念碑廣場資源利用，設置水幕，以水資源生生不息概念，除了可表達追思撫平歷史傷痛，還可儲水降溫，並當做蓄洪池，解決淹水困境，也可以打造成國家級環境永續歷史教育的場域，也希望能提供24小時停車空間在下方做停車場。

蔣萬安說，介壽公園是國際重要訪賓必經之處，攸關國家門面，公園已不如往年，還有排水系統問題，北市府將啟動公園改造工程，今年將編列明年度工程預算，同時設計規畫將充分考量地方和專家意見。

至於該區淹水問題，蔣萬安表示，市府已經拍板雨量容受力改善工程，盼將現行雨量容受力由78.8毫米提升至88.8毫米，讓總統府前不會淹水，這也即刻來做。

北市公園處表示，介壽公園位在總統府前，占地1300平方公尺，歷年有針對景觀種杜鵑、流蘇、風鈴樹，但從1963年至今已有60年歷史，涉及國家門面和人權紀念館，明年114年開始改造整體景觀優化，並善用雨水。

停車場部分，停管處長李昆振指出，依公園占地面積做停車場不太容易，但附近有弘道國中規畫興建停車場，有200多個車位，會要求配合規畫地下停車場，供里民使用。