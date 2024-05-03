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李石樵裸婦圖看板引爭議 李梅樹紀念館今覆蓋畫作、改放QR Code

中央社／ 新北3日電
新北市三峽區李梅樹紀念館舉辦「春色無邊」展，畫家李石樵作品「橫臥裸婦」主視覺戶外看板引發爭議。（李景文提供）中央社
新北市三峽區李梅樹紀念館舉辦「春色無邊」展，畫家李石樵作品「橫臥裸婦」主視覺戶外看板引發爭議。（李景文提供）中央社

新北市三峽區李梅樹紀念館舉辦「春色無邊」展，畫家李石樵作品「橫臥裸婦」主視覺戶外看板引發爭議，館方今天找廠商施工覆蓋畫作，改放QR Code，讓民眾了解策展理念。

戶外看板設置於安溪國民小學側門家長接送區對面長福停車場，日前引起部分家長抗議。

館方以2塊帆布覆蓋「橫臥裸婦」，保留看板其餘資訊，並在中間放上QR Code，民眾只要掃QRCode，就能了解適逢台陽美術協會成立90週年的「春色無邊——初代台陽人的春日和鳴」展主題及理念。

「橫臥裸婦」參加1936年第2回台陽展前遭日本殖民當局以「風紀上不適切」的含糊理由禁止展出，依學術研究顯示，可能與台陽展是本土台籍藝術家所創，與官方辦的台展有對立疑慮，即台陽展的「政治不正確」招致殖民政府差別待遇。

畫作 紀念館 藝術家

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