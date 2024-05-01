南新莊319戶沉痾未納戶汙水接管 周邊招標明年底前發包

新北南新莊汙水接管工程較晚，其中有些區塊也有管線、建物等原因無法順利接管。新北水利局表示，該地區接管工程計畫持續中，近期更透過多次場勘及協調，順利將319戶沉痾未納戶接管，未來雙鳳路、鳳山街等巷弄都邊接管招標，也預計明年底前發包。

新莊為新北重要都會區，不過仍有部分地區沒有做汙水接管，導致環境髒亂惡臭，水利局規畫「新莊地區汙水下水道系統第二期工程第十二標支管工程」，盼全面改善該地區環境衛生。

水利局說明，該工程從2022年7月21日動工，截至今年4月施工進度已達89.17%，超前進度12%，且將319戶沉痾未納戶成功接管。目前積極進行雙鳳路、鳳山街等巷弄汙水管線布設，及啟動該範圍內用戶接管工程相關招標程序，預計明年年底前發包。

水利局宋德仁指出，該案在推進施工過程中，遭遇多次大型流木、巨石、廢棄鋼軌樁、營建廢棄物障礙及潛鑽機具卡住等情事，施工著實困難，甚至到了無法進行的地步；經與施工團隊研議後，採用鋼環套管工法，讓施工人員進入直徑僅有80公分，又悶又熱狹窄的鋼環空間裡，最終成功排除障礙，完成汙水管段銜接。

宋德仁補充，過去新莊的八德街、福壽街、民樂街及自信街地區，因遭遇管線障礙、建物型式及私人土地等原因，導致無法順利進行汙水用戶接管，最後透過多次場勘、調整施工路徑、各管線單位與住戶不斷協調，終於成功將319戶沉痾未納戶接管，大幅改善舊有建物後巷的環境。