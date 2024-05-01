大巨蛋辦演場會市府提解套方案 遠雄：樂觀其成

台北市副市長李四川昨天召開跨局處會議，針對大巨蛋舉辦演唱會提出解套方案，程序完成後請都發局發備忘錄給遠雄，據了解，內容將提及若要辦體育賽事需依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」辦理，遠雄需請專家驗證完成，並待第三方機構審查通過，市府核定後就可舉行非體育賽事。遠雄表示，會遵照市府規定辦理，一切「樂觀其成」，待收到函文後也會來研究。

知情人士指出，過去大巨蛋無法開演唱會主因就是受限柯市府當初要求大巨蛋須符合建築技術規則127條，而且在議會立下但書，導致大巨蛋作為非體育賽事使用上受限，建管處也不敢鬆口，昨天府級開會拍板後，形同解套127條，遠雄收到函文後，可依備忘錄內容，委託第三方專業機構進行「驗證」及「審查」。

據了解，備忘錄內容主要提及大巨蛋未來若要舉行非體育賽事活動，須完成驗證及審查兩個部分，遠雄須先找相關專家、學者、基金會等先驗證消安問題，包含逃生、消防設備查驗等，待專家驗證無誤後，在委由第三公正專業機構審查，包含台建中心、消安基金會等，完成後再送往市府核定，核准後始得舉辦演唱會。

大巨蛋舉辦演唱會出現一線曙光，各界也盼「演唱會經濟」能帶動商圈發展及觀光，包含周杰倫、五月天等天王級歌星團體在等大巨蛋開演唱會，經濟公司也都有陸續來探詢。遠雄副總經理楊舜欽表示，巨蛋啟用後確實有經紀公司來探詢，但因相關法規、時程尚未定案，目前沒有相關排程。

楊舜欽說，尚未收到市府來函，但遠雄立場就是「樂觀其成」，並會遵照市府規定辦理，不過實際時程和作法，須等收到函文後，由內部來研究，會盡快回應各界期盼。