3億打造新北智慧運輸中心 2026年測試上線

新北市交控中心效能已不敷需求，將在三重第二行政中心打造「新北智慧運輸中心」，年初時原估2027年測試上線。交通局長鍾鳴時今在市政會議上專題報告，表示預計向中央申請經費約5億，其中預計投入3億元，整合交通局8大系統，2026年打造新一代的智慧運輸中心。

交通局規畫期程，包括2023年初步規畫、2024年規畫設計、2025年環境裝修工程及系統開發、2026年環境裝修工程及系統開發軟硬體建置及系統整合測試。

除整合原有8大資訊系統，包括交通控制系統、地理資訊系統、交通事故資料分析系統、公車動態資訊系統、路外公共停車場資訊服務系統、路邊停車收費資訊管理系統、違規車輛拖吊網頁查詢系統及科技執法。另運用AI攝影機、eTag、大數據及5G通訊等系統，藉此提升主要通勤路廊行車速率，緊急交通事件應變及處理能力。

鍾鳴時說明，2025年至2028年智慧運輸系統發展建設計畫（ITS）中，新北預計向交通部申請經費約5億，其中投入3億元經費打造智慧運輸中心，讓交通戰情室應用再升級，今年就會完成設計。

鍾鳴時指出，2026年將打造全新整合智慧交通、智慧停車及智慧公運的新北智慧運輸中心，將以更先進、科學、人性的交通管理，加速達成道路交通事故零死亡願景。