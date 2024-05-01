大巨蛋首場演唱會 想聽周杰倫或五月天？ 蔣萬安這樣回應

台北市副市長李四川昨天召開跨局處會議，針對大巨蛋舉辦演唱會提出解套。台北市長蔣萬安今天被問及最快何時可辦演唱會及後續程序，蔣說，未來大巨蛋一定是以運動賽事為主，非運動賽事就必須要回到台北市大型群聚活動管理自治條例，遠雄也必須提出防火逃生避難的驗證結果，送公正第三方審查通過。

媒體追問，大巨蛋第一場演唱會，比較想聽五月天或周杰倫？蔣萬安笑而未答。

蔣萬安今天上午與花蓮縣長徐榛蔚出席松山慈祐宮恭祝天上聖母1065年聖誕三獻大典，對於大巨蛋開演唱會的後續程序？蔣萬安說，李四川昨天跨局處會議結論，未來大巨蛋一定是舉辦運動賽事為主，若要舉辦非運動賽事，必須要回到依照「台北市大型群聚活動自治條例」辦理。

另外，同時遠雄也必須提出包括專業機構對於防火逃生避難的驗證結果，送公正第三方專業單位來進行審查通過。