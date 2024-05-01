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大巨蛋首場演唱會 想聽周杰倫或五月天？ 蔣萬安這樣回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午與花蓮縣長徐榛蔚出席松山慈祐宮恭祝天上聖母1065年聖誕三獻大典。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午與花蓮縣長徐榛蔚出席松山慈祐宮恭祝天上聖母1065年聖誕三獻大典。記者林麗玉／攝影

台北市副市長李四川昨天召開跨局處會議，針對大巨蛋舉辦演唱會提出解套。台北市長蔣萬安今天被問及最快何時可辦演唱會及後續程序，蔣說，未來大巨蛋一定是以運動賽事為主，非運動賽事就必須要回到台北市大型群聚活動管理自治條例，遠雄也必須提出防火逃生避難的驗證結果，送公正第三方審查通過。

媒體追問，大巨蛋第一場演唱會，比較想聽五月天或周杰倫？蔣萬安笑而未答。

蔣萬安今天上午與花蓮縣長徐榛蔚出席松山慈祐宮恭祝天上聖母1065年聖誕三獻大典，對於大巨蛋開演唱會的後續程序？蔣萬安說，李四川昨天跨局處會議結論，未來大巨蛋一定是舉辦運動賽事為主，若要舉辦非運動賽事，必須要回到依照「台北市大型群聚活動自治條例」辦理。

另外，同時遠雄也必須提出包括專業機構對於防火逃生避難的驗證結果，送公正第三方專業單位來進行審查通過。

大巨蛋

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