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重機停機車格 新北：中央開放就辦

聯合報／ 記者葉德正李成蔭／新北報導

新北市有5萬4474輛大型重機，29個行政區僅有7個區規畫大型重機停車格，全部117格根本無法滿足使用需求，目前台北、桃園都在試辦一般機車格停放重機，交通局長鍾鳴時表示，目前重機在交通法規的定義是「汽車」，中央協調北市試辦停一般車格，若試辦結果可行「我們就來辦」，且應全國一體適用。

市議員黃淑君指出，新北汽機車數量逐年提升，大型重機成長明顯，其中550CC以上有2萬2926輛、550CC以下有3萬1548輛。

黃淑君說，大型重機只能停在汽車格，新北市目前在公辦民營停車場有少許重機專用停車格，新北29個行政區，卻只有7區有規畫，總格位117格與車輛數字差異頗大。目前台北、桃園試辦路邊機車格試停重型機車，新北也應該加入。

交通局長鍾鳴時指出，目前大型重機在交通法規上定義是「汽車」，是否要比照機車管理，要全國檢討。

副市長劉和然答詢指出，目前路邊只有台北試辦，這是中央協調的結果，台北市試辦後，中央若要開放，新北當然也會辦。

不過鍾鳴時說，調查新北大型重機情況，只有約3500輛適合停入一般機車格，開放後許多配套要跟上。

長期為重機發聲的台灣交通安全協會理事長陳宏益說，按照中央法令，車格寬度1.5公尺、長2.5公尺，其實重機都可以停進去，不能因為地方政府把機車格畫小了，現在才怪車子太大，車格是公共財，應考量公平性。

桃園 重機

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