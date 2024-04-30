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北市首創「離線權」新北不跟進 勞工局長：沒有法源

中央社／ 新北30日電
新北市議會30日進行業務質詢議程，勞工局長陳瑞嘉針對台北市推動「離線權」答詢表示，沒有法源，新北不會跟進；如果真要實施，一定要有法令規定，不能用所謂的指引來推動。中央社
新北市議會30日進行業務質詢議程，勞工局長陳瑞嘉針對台北市推動「離線權」答詢表示，沒有法源，新北不會跟進；如果真要實施，一定要有法令規定，不能用所謂的指引來推動。中央社

新北勞工局長陳瑞嘉今天針對台北市推動「離線權」表示，沒有法源，新北市不會跟進，如果要實施，一定要有法令的規定，不能只用所謂的指引。

新北市議會今天進行業務質詢議程，國民黨新北市議員陳偉杰針對台北市依「台北市事業單位實施居家工作勞動條件保障指導原則」推動「離線權」，讓勞工在下班後可拒絕回覆工作訊息的議題提出質詢。

他指出，保障勞工權益很重要，但各項政策都需要完整配套，目前不少工作都是責任制，推行「離線權」的作法，讓許多雇主都感到相當緊張。

陳偉杰並當場詢問新北市府全體局處首長「下班不能傳訊息給同仁，你們認同嗎？」，現場無人回應。

國民黨新北市議員戴湘儀表示，她對「離線權」特別有感，因為她在媒體及新北市府工作時，半夜也要接訊息，她認為在沒有法源下可用倡議等方式推動。

陳瑞嘉在答覆陳偉杰質詢時指出，若是對勞工有益的事都會樂觀其成，但仍需要有法源，最好是經過立法院的立法比較妥適。

陳偉杰詢及是否會跟進，陳瑞嘉表示，新北市不會跟進；歐洲有少數國家對「離線權」有立法推動，因此，如果真要實施，一定要有法令的規定，不能用所謂的指引來推動。

陳瑞嘉指出，台北市推動「離線權」，目前只是1個指引而已，希望雇主能配合，但沒有相關法令可依循處罰；此外，傳訊息算不算加班，也要依個案有無提供勞務事實認定。目前沒有亞洲國家實施，若要實施，勞資及政府部門需要有共識。

加班 勞工局 勞資 新北 責任制 陳偉杰

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