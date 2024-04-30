汐止林森市場因地震掉下水泥塊 補強完成保安全

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
在高速公路橋下做生意的汐止區林森市場，因地震，上方的橋梁卻不斷有大小水泥塊掉下來，經立委廖先翔要求改善，目前補強工程告一段落，保障買菜民眾及攤商的安全。 圖／觀天下有線電視提供
在高速公路橋下做生意的汐止區林森市場，因地震，上方的橋梁卻不斷有大小水泥塊掉下來，經立委廖先翔要求改善，目前補強工程告一段落，保障買菜民眾及攤商的安全。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區林森市場在高速公路橋下做生意，買菜不必忍受日曬雨淋，只是在之前的地震，上方的橋梁卻不斷有大小水泥塊掉下來，所以，立委廖先翔也辦理會勘要求改善，今(30)日補強工程告一段落，包括中間的伸縮縫一併改善，保障買菜民眾及攤商的安全。

林森市場會長吳晨綾說，4月3日的地震，導致市場在橋下有很多落石，經過立委廖先翔及里長、市場處共同協助下，是不是能夠進行補強改善。

宜興里長陳清溪也說，最近因為地震頻繁，林森市場因為在高速公路底下，出現裂痕，立委廖先翔也關心大家的安全，特地請高公局進行補強，另外，東勢里長賴一山指出，感謝廖先翔委員幫忙協調高公局改善，因為，國道三號這邊，每次下大雨，底下就下小雨，里長一直反應可能是接縫問題，尤其可能是熱漲冷縮，漏水更嚴重，很感謝這次能一併改善伸縮縫。

立委廖先翔服務處主任羅香蘭表示，由於地震影響，橋梁出現裂縫，市場自治會也第一時間跟委員聯絡，因為事關民眾的生命安全，委員也第一時間請相關單位前來會勘，高公局也立即協助確認結構性的安全，另外，為了不影響民眾買菜的時間，施工單位也是在星期一、跟下午的休市時間進行補強工程，雖然今天會將整個補強工程完成，委員也會進一步要求相關單位要定期檢查跟維護。

地震 廖先翔 汐止

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