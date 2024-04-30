周杰倫、五月天要唱大巨蛋演唱會有解了！李四川提出2點結論

台北大巨蛋何時可辦演唱會？台北市副市長李四川今天召開跨局處會議，經過兩個多小時會議，大巨蛋辦演唱會有解，會議作出兩點決議，未來大巨蛋要辦演唱會，會依照「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」規定辦理。至於大巨蛋要辦非體育賽事，也應依使用執照註記，請遠雄委由專業者提出防火逃生避難安全性驗證結果，送第三公正專業機構審查通過後辦理。

副市長李四川會後表示，今天的跨局處會議討論，針對大巨蛋使用執照註第29點規定，其實內政部106年已經函示，大巨蛋屬體育場館沒有「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定的問題。

李說，所以未來大巨蛋要辦演唱會，就會依照「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」規定辦理。所以大巨蛋要辦非體育賽事，應依使用執照註記，請遠雄委由專業者提出防火逃生避難安全性驗證結果，送請第三公正專業機構審查通過後辦理。

至於大巨蛋最快何時可以辦演唱會？李說，會由遠雄委由專業者，提出防火避難認證，找第三公正單位審查通過就可以辦演唱會。至於今天跨局處會議後，明天就會作為備忘錄發給遠雄。

李說，原則上就看遠雄的驗證時間要多久，目前能審查的台灣只有兩家，一家是台建中心，一家是消防安全中心基金會，至於辦演唱會的防火逃生避難安全性審查，審查一次就可以，不過其餘的交通維持等計畫，則是每次辦演唱會就要送市府審查一次。