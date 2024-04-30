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公車上受傷 賠償金亂喊價？北市議員籲成立第三方單位認定

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
根據資料統計，近三年車內車外的傷亡事故平均有93件。示意圖。記者曾學仁／攝影
根據資料統計，近三年車內車外的傷亡事故平均有93件。示意圖。記者曾學仁／攝影

不少民眾搭乘公車時可能遇過急煞、車門夾到等受傷狀況，台北市議員王欣儀表示，現行賠償機制是由民眾和公車業者協調，如此恐造成漫天喊價等狀況，她建議比照北捷的設立第三方委員會去認定賠償金額。公共運輸處表示會納入意見參考，若有適法性問題，會由民間單位、業者等非政府部門成立。

王欣儀表示，民眾在公車上受傷的狀況屢見不鮮，除了制式的保險理賠之外，通常民眾會要求精神賠償或受傷期間工作的損失，但是在沒有公平機制審議之下，民眾又不知道過往賠償金額基礎，容易變得像是市場喊價，缺乏協調機制。

她建議能參照北捷成立的「特別濟助金發給審議委員會」，該委員會由消基會、法務局、專家學者等11到15名委員組成，共同審議斟酌補發金額作為參考基準，即便民眾不接受，也有一次的再審機會，不僅保障民眾端，也讓業者在負起責任時有評斷依據。

首都客運總經理李建文也樂見，他指出，公車業者一年內碰到5、6起類似案件，業者確實也很為難，現行碰到案例就會到議會或區公所調解委員會，沒有專屬於公車案件，「有公正第三方的協調平台也不失為一件好事。」強調會在由公車業者公會及主管機關公運處討論。

公運處科長業務稽查科長郭献文指出，根據統計，近三年車內車外傷亡事故平均有93件，現行公車事故調解和一般道路交通事故處理相同，業者與民眾合意和解、透過調解委員會，又或者依司法訴訟程序，針對公車保險，北市也有要求業者投保四項。

郭献文說，目前尚未有法源依據成立相關委員會，但或許能朝向由公車業者、專家學者等民間方式成立，「公車業者有需求，也多一個雙方和解的溝通平台，確實是好事。」

交通局長謝銘鴻表示，會在一個月內提出報告，針對法令、保險等內容研究，是否成立與北捷類似的審議委員會。

交通事故 保險 公車 北市 王欣儀

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