新北環狀線修復步驟出爐 委由原班人馬設計施工

受到強震影響的新北捷運環狀線修復約需1年，目前將優先確認盤式支承如何修復，也要確認梁柱結構是否損壞；原設計公司已提初步方案，將由原施工廠商評估並施作，第3方公正單位都會審慎審查。

花蓮外海3日強震，造成新北環狀線板新站（Y15）至橋和站（Y13）間連接梁柱的盤勢支承損壞，進而導致11處鋼箱梁錯位，也造成軌道變形。目前中和站與板橋站間仍停駛，改以接駁公車疏導人流。

環狀線由新北市府出資，委由台北市政府捷運局主責工程與發包。新北市捷運局日前表示，雙北捷運局共同委託第3方公正鑑定審查單位中華民國結構工程學會，邀集9名專家學者深入檢討分析原因；目前第3方公正鑑定審查單位已開過2次會議，就現場結構受損情形及預計復原方式進行審查。

知情人士指出，目前最優先要確認的是盤式支承如何修復，針對盤式支承設計工法與耐受強度都要審慎審查，同時也將進一步確認梁柱是否有結構性損壞。目前環狀線原設計公司已提出初步修復方案，也將由原施工廠商評估可執行性。

知情人士表示，確認復原方式與施工工法後，將透過緊急採購程序委由原施工公司修復，後續再談合約及經費。

環狀線目前仍無法全線營運，根據新北捷運公司資料，環狀線原本每日6萬餘人次運量腰斬為3萬餘人次；另免費疏運旅客的接駁公車費用每月就高達新台幣1500萬元，外界關注後續求償與責任歸屬。

知情人士指出，如果經鑑定100%是天然災害造成，預期新北市府將以天災預備金支應；若廠商有責任，新北市府會請台北市府依原本工程契約向原施工廠商求償。

對此，新北市府官員表示，現階段最重要的是盡快搶修、安全復原，畢竟鑑定期需要一段時間；談論責任與賠償問題，都言之過早。