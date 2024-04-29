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大巨蛋辦演唱會「柯規蔣不隨」 李四川明召開跨局處會議提解方

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北即時報導
台北大巨蛋日前舉辦職籃比賽。本報資料照片
台北大巨蛋日前舉辦職籃比賽。本報資料照片

大巨蛋能否舉辦演唱會？過去柯市府都發局援引「建築技術規則」第127條限制大巨蛋不能辦演唱會；不過，台北市副市長李四川明天將召開跨局處會議提解方，據了解，蔣市府認為，內政部106年就認定大巨蛋是體育場館，也核發使照，未來演唱會只要符合「北市大型群聚活動安全管理自治條例」即可舉辦，顯然「柯規蔣不隨」。

不具名專家說，柯市府「使照上的註記」下得有點怪，因註記寫明「舉辦大型群聚活動的時候，仍應檢討符合建築技術規則建築設計施工編第127條規定，『或』經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全」，但已經有使用執照了，還需要驗證什麼？加上大型活動並無使用執照問題，應該只有許可問題。

據了解，北市府日前也函文台建中心，台建中心回文反問北市府，市府應要確認要驗證什麼？因大巨蛋的防火避難審查已經核准。

北市府目前將針對大巨蛋若要舉辦演唱會等大型群聚活動，要讓大巨蛋使照的29點註記，回歸到台北市「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」，李四川明天將召開跨局處會議，針對演唱會的大型活動，如何確認防火避難性能驗證安全無虞，並且要針對人數規模；演唱會、辦桌、或宗教集會等不同類型的活動，找第三公正單位協助驗證。

前市長柯文哲任內的大巨蛋使照註記第29點，大巨蛋未來依台北市大型群聚活動安全管理自治修例受理大型群聚活動工作計畫書申請時，仍應檢討符合建築技術規則建築設計施工編第127條規定，或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全，並列入使用執照註記。

北市建管處長虞積學表示，大巨蛋若要做為演藝廳、集會堂等大型群聚活動，會依照大型群聚活動規定，提出申請書、安全、交通維持計畫，去找一個專業機構確認，找第三方專業機構檢驗，確保安全無虞。

北市 大巨蛋 演唱會

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