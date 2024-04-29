新月橋被震出4吊索變形 侯友宜：6月3日提修復計畫

0403大地震全台有感，其中連結新北板橋及新莊的新月橋甚至因此吊索鬆脫情況，市府緊急封閉檢修。新北市長侯友宜今視察並表示，目前預計6月3日就會做完所有檢測，並提出修復計畫，一切以橋梁安全為優先，若能確認安全無虞，將研議有條件開放通行。

侯友宜今上午赴新月橋視察震後災損情況，由高灘處長張修銘簡報目前最新情況。記者實地現場發現，最靠近板橋一端吊索明顯變形，令人相當憂心，不過吊索區外橋體都還算安全及正常。

張修銘說明，目前依橋檢公司及技師公會建議先辦吊索開蓋作業，視檢查結果再行決議開放條件及吊索修復方式，開蓋作業所需懸吊架材料已於4月19日進場，最快6月3日可檢測完畢，同時4月20日至5月4日間將同步辦理吊索磁漏檢測，檢查吊索內部有無斷裂。據目前初步檢測，兩拱橋56條吊索中，共有4處吊索套管變形、8處索力值超過原設計安全值。

侯友宜聽取簡報過程中特別強調，在未完全修復前可評估開放通行的可能性，但這一定要審慎，在安全無虞下執行。侯表示，地震當天就發現吊索有1條彎曲，並規畫從4月22日到6月3日做好所有56條吊索安全檢測，修復過程當中也會請學者專家團隊做好修復；預估6月3日檢測完就會知道大致時程及修復計畫，會在安全確定後盡速開放。另外，為因應橋梁封閉，也特別啟動新北大橋、新海橋、浮洲橋的自行車道作替代。

新北市土木技師公會理事長賴建宏，該景觀特殊橋整個受力結構是鋼索支撐，因為震損關係有明顯力量損失結構，看在通行安全是最大安全考量的情況下，也跟市府建議不要通行使用，技師公會後續也會跟北科大橋梁檢測團隊及原來施工承包商去了解後續處理方式。

新北市議員黃淑君指出，過去危橋檢修發生過很多次工安意外，尤其現在又還持續餘震，所以一定要特別注意緊急應變措施。

新北市議員戴湘儀說，一定要注意工安，有條件開放也要評估餘震情況；新北市議員林秉宥則說，新月廣場五月底有鼓藝活動，建議應評估移地辦理。