悠遊付僅275萬用戶 遭疑成效差

悠遊卡公司推出線上支付「悠遊付」上路4年，金管會統計用戶僅275萬、去年交易金額79.5億元，低於市占比最高的「LINE Pay」用戶1200萬、交易額6810億元。議員點出，乘車刷卡無法普及所有身分別及支付店家不普及是市占率不佳主因。悠遊卡公司坦言，因起步較晚需加倍努力，去年營收已比前年顯著成長，目前已有16萬支付點，會持續拓展通路。

有使用悠遊付、台灣Pay、街口支付等線上支付的張姓民眾說，儘管悠遊付在台北市內使用，包括購物、搭車等，都算方便，但出了北部，悠遊付能用的地方確實少很多，會影響大家平常習慣使用的頻率。

根據金管會1月針對電子支付市占比統計，「LINE Pay」用戶數1200萬、去年交易額6810億元；「街口支付」用戶數643萬、年交易額435億元；一卡通612萬用戶、交易額305億元；全支付463萬、交易額394億元；而悠遊付用戶數卻僅275萬、去年交易額只有79.5億元。

議員洪健益質疑，悠遊卡在國內儲值卡占比高達76%，全年動卡數逾2300萬張，但實際轉移到悠遊付，會員卻僅275萬，僅原使用卡數13.8%，其中65歲以上註冊率僅3%。除長者不習慣使用電子支付，一部分原因是悠遊付中「逼乘車」功能只支援普通及學生票，敬老、愛心、優待卡無法支援，若要乘車必須攜帶實體卡出門，並不便利。

洪健益發現，除對敬老愛心身分不支援外，可以使用悠遊付的點也有限，連捷運站內販賣亞尼克蛋糕的「YTM」、玩具盲盒販賣機、電話亭KTV、行動電源共享、捷運站共享傘，甚至連文化局主管當代藝術館及北美館都無法使用。

悠遊卡公司回應，會積極布點，包含市府管轄的場館、無人化設備等，都已積極簽約，截至2月可使用的通路達16萬支付點，包含超商、量販店、連鎖餐廳、電商平台等，未來會持續擴大與知名店家合作，尤其高單價場域，讓消費者有更多使用店家。

對於悠遊付遭質疑用戶及交易額不如預期，悠遊卡公司表示，悠遊付起步較晚，有的業者也擁有自己通路或社群支持，但悠遊付在交通及公共服務基礎上，打造成悠遊卡的數位服務平台，目前會員數約290萬，交易金額約79億元，去年會員數已比前一年成長約35%、交易金額成長45%，悠遊卡公司也是唯一賺錢的電子支付業者。