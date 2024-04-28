紓解板橋殯儀館量能 新北新建納骨塔擬設冰櫃、禮廳

北市一殯將拆，新北市立殯儀館預料將湧入的大量喪家，讓本就塞到爆的板橋殯儀館雪上加霜。新北市府規畫在新蓋納骨塔納入冰櫃、禮廳等設施，讓民眾可以就近使用，免於奔波，不過八里在地議員陳家琪率先跳出來反對，強調八里慈恩納骨塔與左岸觀光區共用一條龍米路，若送葬隊伍進駐勢必衝擊地方觀光。新北市民政局強調，設置冰櫃、禮廳需變更土地使用項目，會與地方充分討論才會啟動。

板橋殯儀館有逾40年歷史，環境老舊、禮廳不足，衍生噪音、交通壅塞問題，遷移改建討論多年卡關，在地里長連署希望就地立體化，但市府表示，仍在蒐集地方意見。

為舒緩板殯量能，市府規畫在新蓋納骨塔如鶯歌第二納骨塔、八里第二納骨塔、中和第二納骨塔，將原只能存放骨灰、骨骸的塔，納入冰櫃、禮廳等設施，民眾若有需求，免再跑遠赴板殯、北市二殯，可依居住地點選擇適合地方舉行喪事。

市議員陳家琪表示，八里公立慈恩納骨塔唯一一條聯外道路龍米路與左岸觀光區共用，若因設置冰櫃、禮廳等設施，隨之而來的送葬隊伍與嗩吶鑼鼓聲響，將成度假民眾惡夢，堅決反對在慈恩納骨塔加入冰櫃與禮廳設施。

民政局長林耀長強調，為讓民眾就近方便使用，才會規畫在新設納骨塔納入相關冰櫃、禮廳設施，他舉八里慈恩納骨塔為例，目前土地是台北港特定區的公墓用地，但是容許項目未納入冰櫃、禮廳，須變更都市計畫，如果要啟動，一定會跟地方溝通。

林強調，新北幅員廣闊，能讓民眾就近辦理相關喪葬事宜，是努力推動的政策方向，也是地方有需求才會啟動規畫，會持續溝通。

其他地方議員反對新塔納入相關冰櫃、禮廳設施，但板橋在地國民黨市議員周勝考認為，板橋屬新北蛋黃區，本來就該把相關設施分散到各地，大家不用跑那麼遠，他反對板殯改建大樓吸納更多殯葬量能。

民政局強調，板殯優化尚須通盤考量當地民情及各項因素，近年持續就殯儀館整體服務環境進行設施改善、新設牌位區、強化照明及重新規畫停車場動線等。

對於新塔進度，民政局指出，鶯歌第二納骨塔現正辦理規畫設計中，預計2027年完工啟用，可容納5萬個櫃位及1萬個牌位；八里第二納骨塔也在辦理規畫設計，預計2028年完工啟用，可容納5萬個櫃位及1萬個牌位；而中和納骨塔現正辦理都市計畫變更，規畫可容納2.5萬個櫃位及3000 個牌位，將接續於鶯歌及八里兩座塔完工後啟用。

至於淡水舊塔經評估需辦理拆除，已在4月10日在市政會議審議通過，現正準備送議會審議報拆事宜，預計2025年拆除工程，重建納骨塔部分另行研議規畫中。