議員籲補助弱勢腸病毒疫苗 新北衛生局：納研議

國民黨籍新北市議員江怡臻今天表示，國內腸病毒進入流行期，但孩子接種完整疫苗費用高，對弱勢家庭造成負擔，籲市府補助弱勢施打疫苗，新北市衛生局表示，將納入研議。

江怡臻在新北市議會質詢時表示，腸病毒流行造成家長緊張，且學者專家擔心目前6歲以下孩子缺乏保護力，擔心日後會引起大流行，腸病毒疫苗每劑新台幣4000元，完整接種要2劑，1名孩子完整打完要8000元。

江怡臻表示，對一般家庭來說接種疫苗已經負擔重，更不用說弱勢族群，希望市府可用公費補助弱勢族群的孩子施打疫苗；而中和區為腸病毒高風險區，應注意防範。

新北市衛生局長陳潤秋表示，補助弱勢族群施打疫苗會納入研議，而中和日前因出現腸病毒71型病例，所以列為高風險區，新北市到目前為止有1567人就診，但尚未進入流行期。