爆出走潮⋯北市年均近8.7萬件食安稽查 竟只有64人分攤
台灣食安事件連環爆，北市衛生局稽查人員出動不分平假日，議員發現目前員額64人，得處理年均近8.7萬件食安稽查，工作量繁重，近5年平均離職率28%，憂未來增聘27人，半年才能獨立作業，短期緩不濟急，建議向中央爭取補助、研議稽查獎金。衛生局允諾，向中央爭取各項計畫以聘用人員協助專案執行，稽查獎金需再研議相關規定。
衛生局稽查科稽查人力員額64人，目前未滿編僅58人，負責業務包含最大宗的食品類，以及醫政、藥政、化妝品、菸品、營業衛生等。一名稽查人員曾透露，去年上半年開始，豬肉、蛋品、辣椒粉、紅麴等案，幾乎不太有休息時間，上月寶林茶室案發生時，還在處理蘇丹紅後續，同時間卡了超過5個稽查專案。
議員汪志冰今在議會警政衛生部門質詢指出，2019年至2022年6大類稽查，年均14萬件；去年食安近9萬稽查次數，每次出訪稽查耗費2、3小時，假設全年無休，每人平均得負責1390件，還不含醫政、藥政及突發食安事件等業務。
汪志冰說，稽查人員近5年平均離職率28%、調職率10%，從招聘、訓練到獨立作業，最少要半年，過去曾公告4次卻招聘不到人，如今計畫未來增加27名，人力能否擴編到位，令人存疑。另外，衛生局工作壓力大，申請員工協談者5年間從38人增至62人，增幅超過6成，今年第一季已有27人申請。
汪志冰希望衛生局建請中央擴編稽查人員及預算，並研議給予加給或稽查獎金，以緩解業務量、提升稽查強度。
衛生局長陳彥元回應，團隊成員離職或調離現職，多少會影響團隊士氣，另補進新人仍須一段養成跟訓練期間，稽查量一定不如原本在職者，工作壓力就會轉移到團隊其他成員。稽查科長李慧芝坦言，人員異動頻繁，的確會造成現職同仁一定壓力，衛生局盡量盡快補上人力，確實仍有一段養成時間。
陳彥元允諾，向中央了解、討論增聘員額經費，至於加給部分，因為不只衛生局有稽查工作，將審視相關辦法，是否有調整可能性，將於1個月內提出報告。衛生局補充，持續透過科室主管關心稽查人員身心狀況，鼓勵同仁多使用員工協談服務，透過專業輔導，以適時緩減壓力。
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