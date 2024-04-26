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食安事件頻傳、稽查員離職增 北市擬提高稽查獎金

中央社／ 台北26日電

北市議員汪志冰今天指出，北市近期頻傳食安事件，因業務繁重，導致衛生局稽查員離職率增，市府應增人力或調薪。衛生局表示，擬研議提高稽查獎金，經費部分將尋求中央協助。

台北市議會下午召開警政衛生部門質詢，衛生局等單位列席備詢。國民黨籍議員汪志冰質詢，食安案件在今年如滾雪球般陸續發生，調資料發現，衛生局稽查員因業務量增加，不僅離職率增、人員申請身心協談也提升。

汪志冰說，資料顯示，從民國108年至去年，北市府稽查案包含食品、菸害、化妝品共6類，平均每年稽查約14萬件，其中食品類約9萬件、占整體件數約6成，顯示衛生局稽查員業務量沉重。

她表示，從108年至今，北市衛生局稽查員離職率達近4成，目前稽查員共64人，卻要負責稽查6項主要業務，以去年稽查食品安全類共9萬件，初估每人需稽查1400次，每次時間約2至3小時，稽查業務量繁重。

汪志冰說，衛生局稽查員除業務量增加，連同身心也承受極大壓力，資料顯示，衛生局公務員申請協談，從38人增加至62人，像今年初至3月止已27人申請，已是去年同期一半，要求衛生局應知會中央盼可增稽查員額及經費，並考量調薪或增加稽查獎金。

北市衛生局長陳彥元答詢，稽查團隊有人離職，都會間接影響團隊士氣，招聘新人很困難，就算有人願意任職，要訓練及養成也需約半年，訓練期間工作量須交由其他稽查員負責，確實造成人力負擔。

陳彥元表示，至於議員建議增加稽查獎金，因稽查並非只有衛生局，但會審視相關辦法，研議是否提高稽查獎金，1個月內提出報告給議員，另會轉知中央有增聘員額及經費需求。

衛生局補充資料指出，將持續向中央爭取各項計畫以聘用人員協助專案執行，稽查獎金需研議相關規定，並透過主管關心稽查員身心，鼓勵多使用協談服務，盼透過專業輔導，適時緩減稽查員壓力。

北市 衛生局 離職

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