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12分鐘1班 環狀線今起加開6列直達車

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
花蓮地震造成新北環狀線鋼箱梁位移，環狀線分區營運，其中新北產業園區站到板橋站因無列車折轉區，需採單線雙向運轉，班距約23分鐘。本報資料照片
花蓮地震造成新北環狀線鋼箱梁位移，環狀線分區營運，其中新北產業園區站到板橋站因無列車折轉區，需採單線雙向運轉，班距約23分鐘。本報資料照片

新北捷運環狀線因0403地震可能要修繕1年以上，新北捷運公司表示，目前環狀線分區營運，新北產業園區站到板橋站因無列車折轉區，需採單線雙向運轉，班距約23分鐘，考量平日運量回升7%，今起平日尖峰時段固定加發6列「點對點直達車」，僅停靠新北產業園區站及板橋站，每12分鐘發一班車。

捷運公司表示，環狀線分為北段的新北產業園區站到板橋站，及南段大坪林站到中和站分區營運，其中北段無列車折轉區，僅能使用兩側月台執行雙向載客，再以不載客方式，折返回起點後重新載客，來回時間超過20分鐘，故普通車班距僅能維持約23分鐘。

捷運公司表示，比較前兩周運量差異分析，平日運量已逐步回升約7%，運能有擴充必要，因此今起上午尖峰時段6點57分至8點53分，在新北產業園區站及板橋站採新模式，固定各加開6列點對點直達車，晚間尖峰時段5點18分至7點14分也將各加發6列點對點車達車，以便利點對點的通勤乘客候車時間。

捷運公司提醒，直達車與普通車搭車月台不相同，有乘坐直達車的旅客需配合車站引導與時刻表標示乘車。

新北交通局表示，環狀線「新北產業園區站─板橋站」、「中和站─大坪林站」二階段恢復通車，免費接駁車13日起已調整路線為「捷運板橋站─中和站」，營運時間上午6點至晚間0點，尖峰時段上午7點到9點、晚間5點至7點，班距5分鐘，平日離峰及例假日班距20分鐘，停靠捷運環狀線板橋站、板新站、中原站、橋和站、中和站等各站臨時停靠區。

捷運環狀線 新北

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