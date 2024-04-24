汐止樟樹二路學童上學危險 延長大車禁行時段

汐止樟樹地區居住人口密集，尤其是中山高康寧街匝道通車後，車流量明顯增多，其中包括很多大型車，只是緊鄰著學校，不少學童晚上學就會碰到一台接一台的大車，走在路上很害怕，所以，新北市議員張錦豪也建議市府交通局延長樟樹二路禁止大車通行的時間，從早上八點半，延長到九點，守護學童安全。

早上時間，一台又一台的水泥預拌車經過，沒多久又來兩台，而這樣的情形已經持續好一段時間，早上學童上學碰到大車經過都好害怕，只能拼命靠邊走。

山光里長陳永松說，有時候小朋友看到大車來的時候，4、5台連著一起來的時候，就會往旁邊往牆壁躲，一直閃，因為看到多台大車經過會怕，所以，建議相關單位是不是修改一下大車禁止通行時間，讓大車儘量不要在尖峰時間跟上班上學時間走，讓學童跟買菜的婆婆媽媽有安全通行的路。

新北市議員張錦豪表示，很多大車行經樟樹二路走樟江大橋，再上中山高康寧街匝道，很多大車在一早八點多就出門，而根據了解大車行經樟樹二路有限制時段，在早上七點到八點半，只是附近很多居民都是八點多出門上班買菜，甚至學童，所以，過了半點半，學童還是有用路需求，所以，跟交通局建議早上七點到九點禁止大車行經樟樹二路，等通勤及學童上學時間都過了之後，再開放大車通行，對用路人才比較有安全性，同時也減低樟江大橋的車流負荷，因為，早上樟江大橋左右轉出康寧街的車子經常回堵，會勘請交通局規劃評估早上7-9點，禁止大車行經樟樹二路。