柯文哲反擊3案 蔣萬安：市府的立場就是啟動調查

針對台智光、京華城、北士科3大案，台北市長蔣萬安曾說「沒有什麼不敢查」，前市長柯文哲昨受訪時反擊表示「要罵的話，請先找出問題。」蔣萬安再回應說，北士科T17、18當時的決策過程有疑慮，站在市府的立場就是啟動調查。

蔣萬安昨天視察防汛演練受訪表示，對於北士科T17、18，當時的決策過程是有疑慮，包含地上權標售的權利金、單坪的價格也有些質疑，到底有沒有問題？前任市府應該會有清楚答案，但就現任市府的立場來講，就是啟動政風調查，有問題就調查清楚，該怎麼辦就怎麼辦，調查沒有問題也還當事人清白。

另對於台智光案，北市議員黃瀞瑩說，政風處稱市府並未啟動行政調查，因為檢調已經在查，「所以到底政風有沒有要查」？蔣萬安說，議員可能有誤解，其實是政風處最先開始啟動調查，蒐集相關證據後移送檢調偵辦，目前都還在偵辦中。至於其他各界關心的案子，已請政風處啟動相關調查，做到不冤枉也絕不縱放。

另外，台智光大股東台通光電李姓董事長等人今年3月間涉嫌在禁止交易期間，交易台通光電股票，不法獲利逾億元，涉犯證券交易法之內線交易。台北地檢署今指揮法務部廉政署搜索9處，預計將訊問李姓董事長及其親友9人。

而台北流行音樂中心積欠1.9億元工程款未結，每月須額外支付80萬元利息，爭議未解。台北市議會教育部門昨天質詢，游淑慧等議員關切此事；文化局長蔡詩萍回應，原則上新政府上任後，5月下旬會與新文化部長開會溝通，若結果不理想，不排除走法律程序。