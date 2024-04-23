淡海新市鎮二期開發座談會 地方期盼加速推動

為讓新北市淡水北海岸居民能夠在地就業，不用往返雙北都市通勤解決交通問題，淡海新市鎮二期開發更是被受大家關注，內政部國土管理署舉辦淡海新市鎮整體發展願景社區座談會，市議員鄭宇恩盼期盼推出完善的草案，讓計畫能夠加速來推動，讓淡海新市鎮得以繁榮永續。

內政部國土署科長黃冠華表示，淡海新市鎮二期開發面積，分為第一開發區 655 公頃、第二開發區 513 公頃，共計 1,168 公頃，目前進度正在進行都市計劃變更程序，及「淡海新市鎮特定區計畫通盤檢討」作業，期盼在今年能夠規劃出一個草案，而次次的各里座談，除了將初步規劃向大家說明，更希望聽取地方意見納入計劃當中，預計將規劃產業專區及科學園區為主的方向，納入現有地方產業的需求，也引進低汙染的科技產業，要提供更多就業機會。

市議員鄭宇恩表示，淡海新市鎮二期地區受禁限建規範許久，住宅無法翻新重建、既有產業的廠房也難以擴建，需要國土署加速來推動，同時也需要尊重地主意願，劃定保留開發區，最重要的整體規劃需要納入地方需求、環境保護及永續的城市發展概念。期待年底公展國土署能推出完善的草案，讓計畫能夠加速來推動，讓淡海新市鎮得以繁榮永續。

另外新北市政府也希望規劃科技產業園區，預期綠能、電動車、通訊業等產業進駐，未來如果有順利建成產業專區的話，民眾能夠就近就業，減少到台北市上班舟車勞頓，對於緩解淡海交通壅塞有很大的幫助。