社會安全網社工人力隱憂 中議員揭流動率高開案率低

2023年社會安全人力進用率，台中市六都最高，但仍有缺找不到社工，且近年全台社工流動25.8%，國民黨議員朱暖英、張廖乃綸指出，要強化社會安全網，須持續補充社工人力，要求社會局會同勞工局積極徵才，優化社工福利待遇。

台中市議員張廖乃綸說，兒虐案件頻傳引發社會關注與擔憂。衛福部統計，去年全國兒少保護通報案件數達5萬6千多件，為5年來新高，但開案量卻是5年最低，主因是社工人力不足，台中市去年兒少保護通報案件數為7509件，但開案數只有4306件。

張廖乃綸表示，根據中央強化社會安全網第二期計畫，全國保護性社編制為近2000人，目前還有610人缺口待補足。其中，核定補助台中市228名保護性社工，至今進用185人、尚缺43人。台中市的家庭關訪員平均每人案件負荷量為5.4件，訪視率為20%。

張廖乃綸表示，社工人力不足，兒少保護案件開案量有限，未開案的通報案件也無法被妥善關懷訪視，這些漏網之魚很可能成為兒虐案的未爆彈，社會局應該會同勞工局增補社工人力，並且照顧社工薪資福利，以降低社工流動率。

社會局長廖靜芝表示，多數未開案的兒少保護案件因錯誤通報或重複通報，社會局會針對案件的情節評估是否開案，不會因人力不足就降低標準。

議員朱暖英說，台灣社工流動率卻來到25.8%，也就是說有高達四分之一的社工人力，會選擇轉換跑道。台中市社會局必須要想辦法，提前因應趨勢變化的挑戰，改善執業環境把社工留下來，社工也才能維護社會安全網，社安網才能照顧到弱勢。

朱暖英認為社工很辛苦，市府要讓社工安心留下來，讓弱勢可以受到保障，不是新加入一個社工，取代離職的職工就沒事了，很多時候都要經驗傳承，社會安全網不會有漏洞，才可保護好弱勢。