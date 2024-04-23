快訊

看花蓮倒塌建物位置「驚見巧合」 網憂米崙斷層被觸發 專家釋疑

資深員工爆…開刀房護理師疑偷拍病患胸部下體 台北慈濟醫院回應了

午夜地震頻頻 防災專家：睡覺震醒千萬別跑到桌下躲

柯市府北流1.9億工程款爭議爛攤 5月與新文化部長溝通

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北流行音樂中心。圖／聯合報系資料照
台北流行音樂中心。圖／聯合報系資料照

台北流行音樂中心積欠1.9億元工程款爭議未解，台北市議會教育部門今質詢，有議員關切此事。文化局蔡詩萍回應，原則上新政府上任後，5月下旬會與新文化部長開會溝通，若結果不理想，不排除走法律程序。

文化部2004年洽請北市府代辦北流興建工程，台北市前市長柯文哲卸任前，留下北流工程款1.9億元未結，每月須額外支付80萬元利息。市長蔣萬安今年1月拍板先用墊付款支應，再跟文化部協商。

未來「蔡下賴上」，北市議會再度關注工程款爭議進度。議員黃瀞瑩詢問，北流工程款1.9億元，文化部若堅持不願意與台北市政府負擔，接下來要採取哪些行動？有沒有確定要和文化部溝通到何時？

議員游淑慧說，上個會期議會有討論到不希望用訴訟處理，因為文化局、文化部為上下隸屬關係，未來還有很多活動要合作，也仰賴中央補助，甚至公務人員也會相互流動，會很尷尬。

游淑慧說，可以趁新舊部長交接，讓市長去拜會新部長，算是先禮後兵，總不能說市長都不看一下新任部長，就突然喊打喊殺要告文化部，否則貿然提告對局內同仁壓力很大，文化局也需要中央行政支持。

蔡詩萍回應，就爭取權益角度來看，之前就說過不排除訴訟程序，但原則上希望在5月下旬與新部長開會討論，再一次溝通，大概可以確定結果，若狀況不理想，也許就會到下個步驟，與文化部進行訴訟。

北市 台北流行音樂中心 文化局 文化部 蔡詩萍

延伸閱讀

蔣萬安稱3大案「沒什麼不敢查」 黃瀞瑩曝政風處回應酸：類查弊？

黃捷揚言提告徐巧芯 游淑慧反嗆黃：多次罵人這句更羞辱

黃子佼持兒少性影像 游淑慧指民進黨一點：這才毛骨悚然

賴清德520上任 游淑慧點出人才斷層：綠青壯世代死在2大問題

相關新聞

柯市府北流1.9億工程款爭議爛攤 5月與新文化部長溝通

台北流行音樂中心積欠1.9億元工程款爭議未解，台北市議會教育部門今質詢，有議員關切此事。文化局長蔡詩萍回應，原則上新政府...

松湖變電卡關20年罵聲台電背？蔣萬安：已發建築執照

全台跳電事件頻傳，台電總經理王耀庭日前指地方政府普遍只要「只要晶圓廠，不要發電廠」，更點出台北市松湖變電所動工卡關20年...

餘震不斷！新北環狀線修復計畫仍在審 市府持續派員巡檢

近日大小餘震不斷，新北環狀線因0403花蓮大地震，鋼箱梁位移，外接憂心餘震可能影響未來修復計畫，新北市捷運局表示，受影響...

社會安全網社工人力隱憂 中議員揭流動率高開案率低

2023年社會安全人力進用率，台中市六都最高，但仍有缺找不到社工，且近年全台社工流動25.8%，國民黨議員朱暖英、張廖乃...

保生大帝聖誕 新北樹林濟安宮捐消防器材助救災

農曆3月15日保生大帝聖誕，新北市樹林濟安宮舉行保生文化祭，濟安宮今天捐贈新台幣162萬元一批救災器材給新北市政府消防局...

汛期別上演河濱泡水車慘況 新北防汛簡訊開放登錄

新北有廣大高灘地，不少空間作為停車場利用，不過每到5月汛期來臨，突如其來的豪大雨就常釀成「泡水車」慘況。新北高灘處表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。