柯市府北流1.9億工程款爭議爛攤 5月與新文化部長溝通

台北流行音樂中心積欠1.9億元工程款爭議未解，台北市議會教育部門今質詢，有議員關切此事。文化局長蔡詩萍回應，原則上新政府上任後，5月下旬會與新文化部長開會溝通，若結果不理想，不排除走法律程序。

文化部2004年洽請北市府代辦北流興建工程，台北市前市長柯文哲卸任前，留下北流工程款1.9億元未結，每月須額外支付80萬元利息。市長蔣萬安今年1月拍板先用墊付款支應，再跟文化部協商。

未來「蔡下賴上」，北市議會再度關注工程款爭議進度。議員黃瀞瑩詢問，北流工程款1.9億元，文化部若堅持不願意與台北市政府負擔，接下來要採取哪些行動？有沒有確定要和文化部溝通到何時？

議員游淑慧說，上個會期議會有討論到不希望用訴訟處理，因為文化局、文化部為上下隸屬關係，未來還有很多活動要合作，也仰賴中央補助，甚至公務人員也會相互流動，會很尷尬。

游淑慧說，可以趁新舊部長交接，讓市長去拜會新部長，算是先禮後兵，總不能說市長都不看一下新任部長，就突然喊打喊殺要告文化部，否則貿然提告對局內同仁壓力很大，文化局也需要中央行政支持。

蔡詩萍回應，就爭取權益角度來看，之前就說過不排除訴訟程序，但原則上希望在5月下旬與新部長開會討論，再一次溝通，大概可以確定結果，若狀況不理想，也許就會到下個步驟，與文化部進行訴訟。