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景美商圈機車格收費 騎樓停滿車

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
文山區里長陳千惠質疑，景行里機車格全收費，導致騎士為規避收費都停到騎樓，造成「機車格停不滿、人行道騎樓停滿車」亂象。圖／里長陳千惠提供
文山區里長陳千惠質疑，景行里機車格全收費，導致騎士為規避收費都停到騎樓，造成「機車格停不滿、人行道騎樓停滿車」亂象。圖／里長陳千惠提供

台北市前市長柯文哲任內推動機車停車收費政策，自108年推行至今，有里長向市長蔣萬安陳情，質疑文山區景行里因位於景美商圈，里內機車格全收費，有機車騎士為規避收費停騎樓，造成「機車格停不滿、騎樓停滿車」亂象，蔣允諾會搭配機退2.0改善，但柯文哲任內的機車停車收費政策，仍會延續。

北市停管處長李昆振表示，會持續推動四階段收費，由於景美商圈範圍有調整，為避免停車亂象造成里民困擾，會檢討商圈範圍，巷弄格位也會一併調整，並配合機車退出騎樓政策，相關配套檢討會在5月完成。

蔣萬安昨赴文山區與里長座談，景行里長陳千惠說，柯文哲推動的機車停車收費，為何整個文山區僅景行里全里被收費，隔一街就不用？若收費是以商業行為畫分，難道文山區只有景行里有商家？文山區也有其他捷運站，但為何其他里的捷運出口過一條馬路就不收費，讓里長很為難。

蔣萬安表示，因里內有景美夜市導致停車格畫定收費，甚至發現很多騎士不停收費格，反而全擠到人行道騎樓，接下來會搭配機退2.0政策，讓機車退出人行道，還給行人一個友善的步行空間。

停管處表示，機車停車收費政策第一階段是針對商圈、第二階段針對捷運周邊、第三階段逐漸擴展到其他區域、第四階段是全市機車收費，目前進度是到第三階段，已收費6萬5千多格，約占所有停車格的3成左右。

停管處坦言，的確發生收費區域，機車格沒滿停，騎樓卻擠滿機車，會針對里長意見改善、導正停車狀況。

人行道 捷運 柯文哲

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