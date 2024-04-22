石碇百年石頭屋 變身藝文沙龍

新北石碇區華梵大學在教育部補助下，投入500萬元啟動「石碇之音」藝術造鎮計畫，修復活化百年石頭屋，改造成藝文沙龍空間，更將與居民合作改善整條老街，最終爭取變更都市計畫，讓全台僅存的吊腳樓老街合法化，成為歷史風貌特定專用區。

石碇「漫縵山房」前天熱鬧開幕。圖／華梵大學提供 華梵大學教務長簡江儒指出，石頭屋主林氏家族捐出10年使用權，由計畫主持人智慧生活設計學系空間設計組助理教授林正雄邀集古蹟修復專家、社區達人與華梵師生，完成老屋修繕工程。

石頭屋取名為「漫縵山房」，林正雄指出，此處為一個藝文沙龍，這間小店只賣琴、陶、書、畫、花藝、茶道等華梵新六藝，與石碇商街美麗事物，希望未來與商街居民通力合作，擴大改造老街。

華梵大學補充，「漫縵山房」5月將正式營運，定期舉辦古琴工藝、漆藝等多元藝文活動，同時規畫周間與假日藝術體驗課程。

石碇區長劉彥伯表示，石碇之音計畫是近15年來石碇商圈公私合作的最大一筆建設創新方案，透過石頭屋推廣藝文的創新營運模式，將吸引更多外地人造訪，帶動整個石碇商圈與老街受益。