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新北定點清運 擬試辦分天分類回收

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市目前有361處垃圾車清運地，定時、定點服務，讓上班族免追垃圾車。今年除擴大據點，更研擬在新莊、泰山塭仔圳、板橋江翠北側等重劃區推動試辦「分天分類回收」，如每周二、五回收4大容器類；每周一、四、六回收其他類，減輕清潔員負荷。

新北市扣除周三、周日，每天下午與晚上時段都有循線垃圾車，但部分路段巷弄狹窄，加上若碰上下雨或特殊情形，可能造成垃圾車準點率問題。

環保局長程大維指出，循線垃圾車仍會是重點工作之一，但新興區及重劃區是新北垃圾收運方式轉型機會，未來將規畫設垃圾清運車輛專用停車彎，讓收運垃圾更安全，塭仔圳重劃區已開始規畫。

環保局指出，2020年永和區曾試辦分天分類收運，但6成民眾反映無法配合循線收運時間，分析主要原因是民眾交付垃圾習慣固定，一周可能只有幾個特定時段能丟垃圾，導致錯過某項回收物的回收時間。

環保局坦言，分天分類仍是趨勢，未來將評估在新興區與重劃區等住宅大量進駐區域試辦，配合定點收運政策，推動分天分類收運回收物，盼提升資源回收物分類品質，除規畫中的塭仔圳，未來板橋江翠北側也會納入試辦。

民眾蔡小姐表示，有些地點離家太遠，定點、定時不一定最好，但丟垃圾方式愈多元愈好，看好新政策。

赴日本東京生活的陳小姐說，日本垃圾就是分天分類收取，不同類垃圾也有專用垃圾袋，一開始會不習慣，如果錯過就要再等下周，因此日曆都會註明今天可丟什麼垃圾，習慣就好。

垃圾車 重劃區

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