民代協調奏效 三峽阻隔巷弄20年圍牆將打通

位於新北市三峽區民生街27巷及19巷7弄間，有道圍牆阻隔兩端20年，造成民眾交通不便。民進黨議員卓冠廷表示，經多次協調，地主終點頭同意打通，市府也同意進場施作。

卓冠廷表示，這道圍牆阻隔巷弄20年，導致27巷民眾要繞行一大圈才能前往19巷，相當不便，在居民反映下，他與民進黨立委吳琪銘辦公室持續和各方溝通協調，感謝地主願意保持耐心參與協調並於日前會勘終於點頭打通圍牆。

卓冠廷表示，新北市政府新工處已同意於下半年執行圍牆打通工程，並且將施作無障礙坡道解決圍牆兩側高低落差問題，最晚年底前就會開放行人通過。

卓冠廷表示，僅僅是一面牆的打通，卻有無數問題要克服，後續在考量行人安全問題，27巷內圍牆旁劃設標線型人行道延伸至路口，19巷7弄內規劃行人安全補強方案；同時為了解決停車問題，將在19巷尾河堤旁道路增設約60格機車位，地方共創雙贏。