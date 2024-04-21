民代協調奏效 三峽阻隔巷弄20年圍牆將打通
位於新北市三峽區民生街27巷及19巷7弄間，有道圍牆阻隔兩端20年，造成民眾交通不便。民進黨議員卓冠廷表示，經多次協調，地主終點頭同意打通，市府也同意進場施作。
卓冠廷表示，這道圍牆阻隔巷弄20年，導致27巷民眾要繞行一大圈才能前往19巷，相當不便，在居民反映下，他與民進黨立委吳琪銘辦公室持續和各方溝通協調，感謝地主願意保持耐心參與協調並於日前會勘終於點頭打通圍牆。
卓冠廷表示，新北市政府新工處已同意於下半年執行圍牆打通工程，並且將施作無障礙坡道解決圍牆兩側高低落差問題，最晚年底前就會開放行人通過。
卓冠廷表示，僅僅是一面牆的打通，卻有無數問題要克服，後續在考量行人安全問題，27巷內圍牆旁劃設標線型人行道延伸至路口，19巷7弄內規劃行人安全補強方案；同時為了解決停車問題，將在19巷尾河堤旁道路增設約60格機車位，地方共創雙贏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言