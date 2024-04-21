台中7例登革熱 環保局：大絕招不是噴藥簡單一個動作

近期高溫多濕，台中市政府環保局表示，登革熱疫情蠢蠢欲動，台中至今已有7例境外移入確診個案。環保局長陳宏益說，防堵大絕招是慎防環境周遭積水。

環保局將每周六訂為「清淨家園日」，呼籲市民清理居家環境、避免容器積水孳生病媒蚊。

環保局長陳宏益說，梅雨季節將至，防堵登革熱大絕招，即務必掌握雨後48小時黃金清理時段，尤其注意廢棄輪胎和盆栽底盤等孳生源，另積水倒在地面上，切忌倒進水溝，確保孑孓無法生長。

環保局呼籲，加強「巡」視自家陽台、屋頂、騎樓、防火巷及地下室等地點，發現積水立即「倒」掉，同時將容器倒置；「清」除廢棄容器，交給清潔隊資源回收車回收；別忘了「刷」洗容器，避免蚊卵孳生。

環保局提醒，外出活動也要防蚊措施，蚊子出沒的高峰期，上午9點到傍晚5點，穿淺色長袖衣褲及使用環境部核准含有敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）、IR3535等成分，守護自身及家人健康。