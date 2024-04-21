免追垃圾車！新北定點清運擴大 重劃區擬辦分天分類回收

追垃圾車是許多上班族的噩夢，新北市目前有361處垃圾車清運地，定時、定點服務，讓上班族免追著垃圾車跑，新北市環保局今年除將擴大據點，並研擬在新莊、泰山塭仔圳、板橋江翠北側等重劃區推動試辦「分天分類回收」，如每周二、五回收「4大容器」類，及每周一、四、六回收「其他類」，提升分類回收品質，減輕清潔隊員負荷。

新北市扣除周三、周日，每天下午與晚上時段都有循線垃圾車，但部分路段巷弄狹窄，加上每天交通交通樣態不一，再碰上下雨或特殊情形，可能造成垃圾車準點率問題。

新北市環保局近年來陸續在新北市361處設置垃圾車清運定點，並有4處的時段性禁停停車格供定點收運車輛停靠，定時、定點，讓民眾不用再追趕巷口短暫停留的垃圾車。

環保局長程大維指出，新北城市發展樣態多元，涉及民眾習慣問題，循線垃圾車仍會是重點工作之一，不過新興區及重劃區是新北垃圾收運方式轉型機會，未來將規畫設置垃圾清運車輛專用停車彎，如塭仔圳重劃區在地政局的協助下，已將開始規畫，讓清運工作更安全。

新北市近年資源回收物量逐年攀升，從2021年的93萬5932公噸、2022年的104萬3085公噸，去年2023年已達107萬7628公噸，如何讓回收效率提升，增加回收商收購意願讓資源有效利用，成迫切工作。

新北市環保局說，為增加分類工作效率，提升回收物品質高及回收商再利用意願，新北市除持續推動AI智能回收，目前已有五股夏綠地的新北市資源循環教育基地，第二座將蓋在新莊建國段，預計2026年完工，也研擬推動「分天分類回收」，希望民眾可配合從源頭做起，在交付回收物時即可協助分開回收。

環保局指出，過去新北市曾在2020年在永和區試辦分天分類收運，但6成民眾反應無法配合循線收運時間，分析主要原因是民眾交付垃圾習慣固定，有些民眾一周可能只有幾個特定時段能丟垃圾，導致錯過某項回收物的回收時間。

環保局說，不過分天分類會是趨勢，未來將評估在新興區與重劃區等住宅大量進駐區域試辦，配合定點收運政策，推動分天分類收運回收物，分天分類方式如每周二、五回收「4大容器」類，每周一、四、六回收「其他類」，盼提升資源回收物分類品質，增加資源再利用機會。目前塭仔圳正在規畫中，未來板橋江翠北側也會納入試辦。

民眾蔡小姐表示，定點垃圾清運，可解決住在沒有清潔公司公寓的民眾丟垃圾的不便，不過有些地點離家太遠，定點、定時不一定最好，但丟垃圾方式愈多元愈好，看好新政策實施。