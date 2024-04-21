雙和交通施工壅塞 通勤族叫苦

銜接雙北的福和橋18日被聯結車載運的超高鋼梁撞上，主橋梁產生裂痕，工務局封閉永和區往台北外側車道，橋面只剩下1個車道；捷運萬大線施工也對沿線造成交通衝擊，中和線路面放置圍籬隔離工區，中和連城路也僅剩1車道，往北市或上國三都大受影響，民眾憂心交通壅塞雪上加霜，議員要求調整因應。台北市捷運局、新北市養工處表示，將調整路口車道等候區或緊急畫臨時標線等紓解車流。

萬大中和線預計2027年底完工，沿路經過連城路及中正路，都是當地交通要道，因捷運施工設置圍籬，僅剩1個車道，每逢通勤時間，汽機車都會爭先搶通過，常塞在路口，大客車經過時也會因秒數不足卡在路中央影響通行。

通勤族林先生表示，平時經過此處，至少等2、3個紅綠燈才可以順利通過，通勤時段等待時間翻倍。

市議員陳錦錠指出，車道空間有限，大小車爭道危險性高，且大客車轉彎時需要淨空，連城中正路口的圍籬要再退縮一點，擴大行車空間，紓解車流。

台北市捷運局表示，將於4月30日提前退縮中和往土城方向約3.5公尺寬，20公尺長的圍籬，提供路口多一個車道等候區，疏解當地的交通。後續也將持續滾動式檢討。目前萬大線第一期工程進度至3月統計已達73.9％。

另外，永和福和橋也是銜接雙北重要橋梁，交通局統計，福和橋上午尖峰雙向交通量約4000輛車，下午尖峰約3000輛車，車流量非常龐大。

市議員黃心華指出，市府必須徹底查明裡面的鋼鍵和套管有無損壞；橋梁橫隔裝置及相關構建是否連帶受損，也需要一併調查；而重型支撐架也需要設置足夠醒目的燈號和警示，以免又遭受二次碰撞。

養工處說明，福和橋在去年8月底遭超高車輛撞擊預力梁後曾修復，但是近日地震後巡檢，發現該梁出現裂縫，評估有安全疑慮緊急封閉車道。由於福和橋車流量大，目前已將一快車道封閉，並緊急畫臨時標線，往返雙北都是有2個快車道，希望能紓解龐大的交通量。

養工處表示，預計2周內會將受損處修補好，並用碳纖維補強，也會在環河東路留設2個支撐架預防萬一。至於是否要更換主橋梁零件，還需要從長計議，會邀集專家學者幫忙評估。