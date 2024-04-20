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好消息！萬大中和線圍籬將退縮 連城中正路口再多1車道通行

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
中和區連城路與中正路口因為施作捷運萬大中和線工程，路面設置圍籬，也壓縮行車空間。圖／陳錦錠辦公室提供
中和區連城路與中正路口因為施作捷運萬大中和線工程，路面設置圍籬，也壓縮行車空間。圖／陳錦錠辦公室提供

捷運萬大中和線持續施工中，路面也放置圍籬隔離工區，避免民眾接近，但議員接獲陳情，中和連城路與中正路交叉路口，車道僅剩一道，空間不足，通行時間有限，大小車經過此處都會搶快通行，大客車左轉也容易壅塞，盼工程單位讓圍籬退縮，改善路口交通狀況。台北市捷運局表示，4月底會退縮圍籬。

萬大中和線全長約9.5公里，在新北境內共有共5座地下車站及1座機廠，預計2027年底完工，預估通車後每日運量可達24.7萬人次，可疏解民眾往返萬華、中和、永和、土城之間的交通時間及成本，大幅縮短通勤時間，降低地方交通壓力。

萬大線路線經過連城路及中正路，該處本就是當地的交通要道，因為捷運施工設置圍籬，車道剩下1道，每逢通勤時間，汽機車都會爭先搶通過，就怕塞在路口，大客車經過時也會因秒數不足卡在路中央影響通行。

通勤族林先生表示，平時接過此處，都要等2、3個紅綠燈才可以順利通過，通勤時間等待時間就會翻倍，車道空間小，不論騎車開車經過都有壓力，必須很小心。

新北市議員陳錦錠指出，建設捷運勢必會遇到交通黑暗期，能理解工程辛苦，但車道空間有限，大小車爭道危險性高，且大客車轉彎時需要多一點空間，連城中正路口的圍籬要再退縮一點，擴大行車空間，可讓通行更順暢，也能紓解交通壅塞問題。

台北市捷運局表示，近期連城路與中正路口的施工任務告一段落，將於4月30日提前退縮中和往土城方向約3.5公尺寬，20公尺長的圍籬，提供路口多一個車道等候區，疏解當地的交通。後續也將持續滾動式檢討，提供更舒適、友善的行人空間及交通環境。萬大線第一期工程進度至3月統計已達73.9％。

新北市議員陳錦錠（右一）日前與立委張智倫（右三）舉辦會勘，請台北市捷運局評估是否可讓圍籬退縮，增加行車空間圖／陳錦錠辦公室提供
新北市議員陳錦錠（右一）日前與立委張智倫（右三）舉辦會勘，請台北市捷運局評估是否可讓圍籬退縮，增加行車空間圖／陳錦錠辦公室提供

捷運 車道

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