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深坑輕軌拆遷及跨河搭乘等問題 擬建陸橋並微調站點

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北捷運局近日分別在4月13日及17日於深坑辦理兩場輕軌的地方說明會，整理民眾需求及建議，也吸引不少民眾到場關心。記者李成蔭／攝影
新北捷運局近日分別在4月13日及17日於深坑辦理兩場輕軌的地方說明會，整理民眾需求及建議，也吸引不少民眾到場關心。記者李成蔭／攝影

新北捷運局近一周完成兩場深坑輕軌地方說明會，居民最憂心是否有房屋拆遷問題，以及「跨河」搭乘需求；民代認為，接下來要好好細部微調，滿足民眾需求。捷運局回應，站點將於下階段綜合規畫時，配合地方規畫實際路線，目前評估兩站將有陸橋，方便對岸民眾過河搭乘輕軌。

深坑輕軌目前在可行性研究階段持續規畫中，捷運局預計5月底將報告書修正完成再提報中央審議，13日及17日辦理地方說明會，吸引不少居民參與。目前路線幾乎都在人口稠密區的「對岸」，一站較靠近老街，民眾關心通行至站點問題，也憂近老街站的房子將面臨拆遷。

居民表示，S2站的東南科大附近居民要搭乘須繞路走橋至對岸，相當不便；S3站的老街附近居民則說，不清楚若設站拆遷範圍有多大，還是希望站點能調整。

立委羅明才認為，當初考量觀光所以讓S3站靠近老街，這未來會與居民溝通，絕對會向居民完整來做重畫區的配置及協調。另外，目前終點站S5路線繞過「法務部北部大型贓物庫」，他會協調國產署、法務部、捷運局遷移。

新北市議員陳永福指出，民眾最憂心拆遷問題，應將S3站點回歸文山路，省去土地款及拆遷等問題；其實很多遊客都將車停在文山路，走入老街僅需5分鐘，市府應趕快先送案，這都可以在綜合規畫時細部調整。另外，S5站的法務部公有地應與私有地一同開發，比較沒有爭議。

捷運局回應，S3站點位置是因應交通部建議靠近人口聚集區，實際路線將於下階段綜合規畫時，再配合地方意見規畫農業區整體開發主要計畫道路，以兼顧中央意見及地方需求。

另外，有關民眾「跨岸」搭乘需求，捷運局表示，S2站已規畫人行陸橋跨越景美溪，以服務東南科大一帶的居民；S4站也有社區提議設人行陸橋以供文山路南側社區民眾利用，這將納入後續綜合規畫階段評估。S5站會依地方意見持續協調，再行研議最適車站位置。

深坑輕軌路線細部規畫持續引發討論，其中靠近深坑老街的S3站從原本文山路路廊「凹陷」進靠老街的住宅區，居民擔心將面臨拆遷問題。圖／新北捷運局提供
深坑輕軌路線細部規畫持續引發討論，其中靠近深坑老街的S3站從原本文山路路廊「凹陷」進靠老街的住宅區，居民擔心將面臨拆遷問題。圖／新北捷運局提供

捷運 深坑 老街 輕軌

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