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大巨蛋何時能辦演唱會？李四川稱符合條例即可舉辦 遠雄回應了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北大巨蛋何時能辦演唱會，備受外界關注，包含亞洲天王周杰倫也在等。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋何時能辦演唱會，備受外界關注，包含亞洲天王周杰倫也在等。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋何時能辦演唱會，備受外界關注，包含亞洲天王周杰倫也在等。北市副市長李四川今接受廣播專訪提及，未來辦演唱會屬於臨時大型活動，只要符合北市大型群聚活動安全管理自治條例，照道理就可以舉辦。遠雄回應，正和主管機關內部專業單位共同研擬解決方案，同時盤點非體育活動的實際使用需求。

遠雄雄集團副總經理楊舜欽今表示，內政部於2017年函釋，依照台北大巨蛋建築使用類別，沒有建築技術規則第127條的問題。然而，遠雄了解台北大巨蛋背景特殊具指標性，也是全台最大的室內多功能場館，深知民眾對場館多元化使用的期待。

楊舜欽說，遠雄目前正和主管機關的內部專業單位共同研擬解決方案，以因應實際運作的可能情境，同時盤點非體育活動的實際使用需求，以其他臨時活動項目做申請，並符合「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」的規定，確保活動符合法規，更要安全，讓社會放心。

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