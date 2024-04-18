周杰倫也在等…大巨蛋何時能辦演唱會？李四川曝最新進度

大巨蛋何時能辦演唱會，引發各界期待，包括亞洲天王周杰倫都坦言在等大巨蛋。北市副市長李四川今接受媒體人黃暐瀚專訪時，提到其實內政部在106年就認定大巨蛋是體育場館，也核發使照，至於未來要辦演唱會是屬於臨時大型活動，只要符合北市大型群聚活動安全管理自治條例，照道理就可以舉辦。

李說，因外界關注大巨蛋人潮群聚的逃生避難，北市府正在研擬消防避難部分怎麼樣加強驗證，只要經專業單位驗證、且沒問題，會最短時間依自治條例辦演唱會。

另外，對於大巨蛋漏水問題，李四川說，漏水部分他也有到大巨蛋現場看過，當初大巨蛋完工時，大巨蛋的鈦板因會反光，影響旁邊光復國小，所以遠雄屋頂有塗漆，上面的屋頂接縫發現有部分劣化，漏水找得到地方的，就會上去做防漏，找不到的會先用導水的方式將水導掉，漏水問題，李說，「我不覺得那個處理有困難」。

李四川說，大巨蛋如果要辦演唱會，有些會認為逃生避難人潮會比較多，所以北市府正在研擬，假設經過專業單位做檢驗沒問題，最短時間還是會讓演唱會進去。

根據建築技術規則第127條規定，演唱會等大型集會活動，逃生避難層不得低於地下7米以下，大巨蛋是挖到地下10公尺，李四川說，這部分是因當初國父紀念館周邊有限高，但當時內政部在106年認定大巨蛋是體育場館，如果要辦演唱會是屬於臨時活動，所以只要符合大型群聚活動安全管理自治條例，照道理就可以舉辦演唱會。

李說，這部分消防避難部分，北市府會再加強怎麼驗證是可以安全逃生避難，只要經過專業單位驗證沒有問題，北市府就會依照自治條例，讓演唱會舉辦。

另外，議員陳宥丞說，大巨蛋除了周杰倫在等？其實天后張惠妹也很想來大巨蛋開唱，但阿妹不敢來是擔心重演當年小巨蛋「三天三夜」的震動問題，議員質疑，大巨蛋在避免應力震動這部分，還沒設置振動儀等設備和預防措施，未來很有可能要跟小巨蛋一樣，必須禁止集體跳動？還有2樓和3樓觀眾不得有站立、跺腳？

台北市長蔣萬安表示，市府都會將各界的意見反映給遠雄，而且要求遠雄必須要對未來不管是舉辦棒球賽事，或是非運動賽事以外的活動，做到將相關的衝擊降到最低，不影響周邊的住戶。