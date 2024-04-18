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不受建築技術規則限制！市府一個月內開會為大巨蛋辦演唱會解套

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北大巨蛋。記者許正宏／攝影。報系資料照
台北大巨蛋。記者許正宏／攝影。報系資料照

針對大巨蛋辦演唱會，北市體育局王泓翔上午在議會教育委員會工作報告時指出，大巨蛋建照申請是A1體育館，內政部解釋，體育館不受建築技術規則第127條限制，臨時性使用，當然可以辦演唱會，但使照中有要求，必須對消防安全做防火逃生驗證，市府1個月內會召開跨局處會議討論消防驗證。市議員游淑慧則要求建管處要負起責任。

據大巨蛋使照註記，未來依台北市大型群聚活動安全管理自治修例，受理大型群聚活動工作計畫書申請時，仍應檢討符合建築技術規則建築設計施工編第127條規定「或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全」北市府認為大巨蛋通過驗證，就能受理申請演唱會。

至於誰來負責驗證？王泓翔指出，目前負責驗證有兩機關，一是台建中心，一是某消防基金會。但議員游淑慧質疑，大巨蛋開幕，台建中心不是已經做過消防驗證？而且使照的註記很奇怪，如果沒有通過消防驗證，不是做什麼都不行嗎？開幕、打棒球都不行，既然已經開幕，已通過消防需求「二次驗證是驗什麼？」

游淑慧指出，之前遠雄送件，台建中心不收，但逃生有不一樣的逃生法？聽演唱會有另一種逃生法？就消防來說，演唱會和打棒球有不同的驗證？國內其他的場館，也有二種不同的驗證嗎？

王泓翔說，這件事有歷史脈絡，但市府會負起責任，一個月召集建管、消防、遠雄和台建中心做討論，就事論事。

游淑慧反問，使照註記是建管處，就應去問建管處，還開什麼會？開會只是要解套看誰來背起這責任，因為當時是「柯文哲下的套」。

游淑慧說，消防驗證應該是大巨蛋啟用前就通過的，沒有二階驗證，消防沒通過，做什麼都不行，難道101大樓消防驗證，可以上班、不可以看電影、買東西？「建管處應該要負責任」。

至於外界常拿大巨蛋和高雄演唱會來，游淑慧說，高雄是免場租方式吸引韓團來，北市能這樣要求遠雄嗎？王泓翔回答，依合約不行；游淑慧說，北市應該拿大巨蛋有10天公益檔期和天團來談，台北市也可以不收錢，來刺激觀光，她建議不要每次都把公益檔期做不賺的公益，去做「高大上」的事，不利台北觀光，公益不需要這麼多席次，台北市還有小巨蛋，可以比照高雄的作法來吸引人流。

北市 大巨蛋 游淑慧

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