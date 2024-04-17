新北5月推企業淨零轉型手冊 助碳盤查找減碳解方
新北市經濟發展局今天指出，以「行動碳診所」協助企業淨零減碳，5月將推出企業淨零轉型手冊，協助企業運用政府碳估算工具，盤點、掌握及管理碳排放量，提供適宜減碳解方。
新北市環保局長程大維今天在市政會議表示，面臨氣候變遷、溫室氣體等議題，降低碳排已是全球共識，除攜手市府各局處持續減碳，也整建新店、樹林垃圾焚化廠採用可去除戴奧辛的觸媒濾袋，降低飛灰產生量、更換氣冷式冷凝器及變頻器。
程大維指出，整建後的焚化爐，讓發電效能提升6%，增加2.9萬千度發電量，不但提升垃圾處理效能，也增加2.6萬公噸垃圾處理量。
新北市經濟發展局長何怡明回應表示，自去年成立「新北碳健檢中心」以來，協助360家企業制定減碳策略、盤查碳排放量，也協助提升產業能源使用效率及節能環保綠色競爭力。
對於能源轉型與提升效率，何怡明指出，除開設工作坊協助企業交流減碳技術，今年以「行動碳診所」前進6大區域主動座談，協助企業淨零減碳；針對2026歐盟碳邊境調整機制（CBAM），問卷調查714家廠商，以掌握所面臨的課題，提供客製化的輔導。
經發局表示，預計5月推出「新北市企業淨零轉型」手冊，幫助企業盤點生產過程，運用政府碳估算工具，檢視碳排放量，並鼓勵企業設置再生能源發電設備、汰換老舊設備降低碳排放，找到適宜減碳解方。
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