聽新聞
test
0:00 / 0:00
機廠融入自然山林地形 安坑輕軌都市農園20日開放
安坑輕軌通車滿周年，周邊環境營造也持續規畫，包含先前規畫登山步道等，新北捷運局宣布，輕軌機廠打造翠綠都市農園，讓民眾體驗輕軌獨特風情，而機廠農園也將於20日開放，民眾可首次搭乘輕軌進入機廠。
捷運局表示，安坑機廠位於山區，結合了田園景觀與休憩空間，是國內第一座融入自然山林的捷運機廠，設計順應地形，以降低對環境的衝擊。另外，為了響應全球追求社區、農業、永續發展的趨勢，規畫安坑機廠頂樓做為都市農園平台，結合田園景觀與休憩空間，並提供開放空間給民眾使用，讓民眾可以來野餐、親近生態田園，從都市到農園，只需要一趟安坑輕軌的時間。
捷運局指出，機廠都市農園將於4月20日正式開放，當天也將舉辦「安坑GO幸福！一日輕軌 都市農園創意市集」，並規畫一日限定專案，民眾可以搭乘列車到安坑機廠，讓民眾就近於機廠上方之都市農園平台旁上下車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言