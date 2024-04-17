機廠融入自然山林地形 安坑輕軌都市農園20日開放

安坑輕軌通車滿周年，周邊環境營造也持續規畫，包含先前規畫登山步道等，新北捷運局宣布，輕軌機廠打造翠綠都市農園，讓民眾體驗輕軌獨特風情，而機廠農園也將於20日開放，民眾可首次搭乘輕軌進入機廠。

捷運局表示，安坑機廠位於山區，結合了田園景觀與休憩空間，是國內第一座融入自然山林的捷運機廠，設計順應地形，以降低對環境的衝擊。另外，為了響應全球追求社區、農業、永續發展的趨勢，規畫安坑機廠頂樓做為都市農園平台，結合田園景觀與休憩空間，並提供開放空間給民眾使用，讓民眾可以來野餐、親近生態田園，從都市到農園，只需要一趟安坑輕軌的時間。