快訊

中國股市失去經濟動力！企業上市募資僅64億美元創新低

懶人包／快來用！蘋果iPhone儲值Suica爽送現金回饋 5步驟無痛賺優惠

黃曙光請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 黃珊珊證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防樹倒砸死人 北市府仿新加坡作業試辦光學雷達監測樹木

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市發生多起路樹倒塌、壓傷人車意外，北市公園處今年5月起在中山北路一段試辦光達監測，為期200天，盼能減少樹倒意外。圖／聯合報系資料照
台北市發生多起路樹倒塌、壓傷人車意外，北市公園處今年5月起在中山北路一段試辦光達監測，為期200天，盼能減少樹倒意外。圖／聯合報系資料照

北市去年發生楓香樹倒塌意外，造成1騎士遭砸死亡，當時不少議員就要求北市府精進樹木健檢方式，可效仿新加坡利用「光學雷達」檢查樹木健康狀況。北市工務局今表示，目前已選定中山北路一段作為示範，5月開始執行，為期200天，後續會再提出光達樹木健檢完整方案。

台北市工務局今在北市議會工務委員會進行工作報告，北市議員林珍羽質詢時指出，台北市有20餘萬株樹，但報告只有寫9萬2593株行道樹，其餘11萬株公園內樹木沒被納入，難道去年壓死人無關緊要、健檢作為沒任何改善嗎？

林珍羽說，上會期就要求公園處參考新加坡管200萬株樹的做法，利用光學雷達做健檢、科技遠端監控等，工作報告中卻沒相關資訊、隻字未提，只提到行道樹修剪、增植、病蟲危害管理等，批評工務局不把人命當一回事，直呼「若再壓死人北市府負得起責任嗎？」

公園處長藍舒凢回應，北市行道樹及公園樹木普查，去年底已經全數完成並移除462株高風險樹木。去年議員建議市府可參考新加坡管理樹木方式，今年5月會在中山北路一段做光達檢測示範區，為期200天，測試多種方法監測樹木，後續會提出完整報告。

園藝工程隊長林晁嘉表示，光達分為固定式光達，是在定點掃描、手持式光達是背在人的身上行走掃描、車載式光達是車輛在移動時做掃描，3種都會試辦，會量測樹木形變，監控樹木位移或傾斜程度、樹冠大小等，透過肉眼無法觀察到的外觀變化，再和之前的量測做比對，進一步確認樹木是否出現狀況。

林晁嘉指出，中山北路一段大約200公尺，中央分隔島、人行道路樹約60株，每3個月監測1次，80天內繳交監測初步成果、200天交出完整報告；首次光達檢測會先設定參數，下次檢測經過電腦分析就能發現些微不同，假設傾斜超過1度、樹冠突然變小，就是生長狀況不好，就會派員做人工進行下個階段檢查。

林晁嘉說，3種優劣、利弊還不清楚，今年做出來後，才會有分析，像是貴的但準確度高、便宜但準確度稍微低一點，但也有可能最後檢測結果是便宜的就能達到成果。

健檢 北市 行道樹 路樹

延伸閱讀

黃循財下月接任星國總理 外交部：持續強化合作

黃循財將接任新加坡總理 外交部盼寫台星新篇章

北市性平日預算剩不到40萬元 議員批不重視推廣

草根精英抗疫有功 黃循財將帶領新加坡走出家族政治

相關新聞

「剴剴案」同仁加班到深夜 局長落淚：不要一竿打翻一群人

剴剴案發生引起各界重視，台北市議會上周也舉行專案報告討論，但當天有議員不滿報告內容幾乎甩鍋中央，今天民政委員會上，議員王...

防樹倒砸死人 北市府仿新加坡作業試辦光學雷達監測樹木

台北市去年發生楓香樹倒塌意外，造成1騎士遭砸死亡，當時不少議員就要求北市府精進樹木健檢方式，可效仿新加坡利用「光學雷達」...

樹林1200坪海砂屋公辦都更 民代提3訴求

新北市樹林東昇段一處佔地約1200坪建物，內有圖書館、市民活動中心，使用約40年，存在早期海砂屋鋼筋外露問題，新北市都更...

新北首屆長照頒獎典禮 侯友宜允每年辦：需一棒棒傳承

台灣明年將邁入超高齡社會，新北65歲以上老年人口已超過73萬。新北市府今舉辦第一屆長照卓越獎頒獎典禮，肯定26位長照人員...

新北平溪珠蔥正盛產 推Fun電小旅行、農會捐2%收益助唐寶寶

平溪珠蔥進入盛產季，新北市農業局推出「Fun鬆蔥電」小旅行，還有展售會、五星廚藝教室、27家合作餐廳優惠等。另外，今年推...

世壯運已逾7千人報名！賽會首創女子棒球 報名早鳥優惠延長至6月

2025雙北世界壯年運動會將於明年5月17至30日登場，截至目前已逾7000人完成繳費，體育局表示，為落實「性別平權」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。