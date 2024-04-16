防樹倒砸死人 北市府仿新加坡作業試辦光學雷達監測樹木

台北市去年發生楓香樹倒塌意外，造成1騎士遭砸死亡，當時不少議員就要求北市府精進樹木健檢方式，可效仿新加坡利用「光學雷達」檢查樹木健康狀況。北市工務局今表示，目前已選定中山北路一段作為示範，5月開始執行，為期200天，後續會再提出光達樹木健檢完整方案。

台北市工務局今在北市議會工務委員會進行工作報告，北市議員林珍羽質詢時指出，台北市有20餘萬株樹，但報告只有寫9萬2593株行道樹，其餘11萬株公園內樹木沒被納入，難道去年壓死人無關緊要、健檢作為沒任何改善嗎？

林珍羽說，上會期就要求公園處參考新加坡管200萬株樹的做法，利用光學雷達做健檢、科技遠端監控等，工作報告中卻沒相關資訊、隻字未提，只提到行道樹修剪、增植、病蟲危害管理等，批評工務局不把人命當一回事，直呼「若再壓死人北市府負得起責任嗎？」

公園處長藍舒凢回應，北市行道樹及公園樹木普查，去年底已經全數完成並移除462株高風險樹木。去年議員建議市府可參考新加坡管理樹木方式，今年5月會在中山北路一段做光達檢測示範區，為期200天，測試多種方法監測樹木，後續會提出完整報告。

園藝工程隊長林晁嘉表示，光達分為固定式光達，是在定點掃描、手持式光達是背在人的身上行走掃描、車載式光達是車輛在移動時做掃描，3種都會試辦，會量測樹木形變，監控樹木位移或傾斜程度、樹冠大小等，透過肉眼無法觀察到的外觀變化，再和之前的量測做比對，進一步確認樹木是否出現狀況。

林晁嘉指出，中山北路一段大約200公尺，中央分隔島、人行道路樹約60株，每3個月監測1次，80天內繳交監測初步成果、200天交出完整報告；首次光達檢測會先設定參數，下次檢測經過電腦分析就能發現些微不同，假設傾斜超過1度、樹冠突然變小，就是生長狀況不好，就會派員做人工進行下個階段檢查。

林晁嘉說，3種優劣、利弊還不清楚，今年做出來後，才會有分析，像是貴的但準確度高、便宜但準確度稍微低一點，但也有可能最後檢測結果是便宜的就能達到成果。