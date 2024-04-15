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北市放寬鄰長條件設籍同里就行 5月修訂要點

中央社／ 台北15日電

台北市長蔣萬安今出席信義區里長座談，有里長建議將鄰長資格放寬到設籍同一里即可，蔣萬安允諾，並表示民政局5月就能修訂要點。

蔣萬安今至信義區行政中心與里長座談，廣居里長楊玉堂表示，鄰長的工作包含值班、張貼公告、政令宣導、辦活動、參加巡守隊、關懷弱勢等，工作繁多，有時候真的找不到人，希望將資格放寬，不一定要設籍同鄰、只要同里即可。

楊玉堂表示，都市生活緊密，里長的觸角未必那麼長，有很多事需要鄰長幫忙及通報，若能放寬至同里、有居住事實就能受聘為鄰長，熱心人士更容易加入，何樂而不為。

蔣萬安當場允諾放寬，並表示鄰里是共同生活圈，里長需要鄰長當得力助手才更好推動地方事務，這是趨勢所在，民政局5月就能完成修訂「台北市鄰長遴聘解聘實施要點」。

蔣萬安

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