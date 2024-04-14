台智光等三大案送廉政委員會？蔣萬安這理由改回歸政風

北市議員苗博雅將台智光、京華城、北士科等列為市府新三大案，日前專案報告要求市長蔣萬安送廉政委員會立案調查。由於這三大案爭議多發生在前市長柯文哲任內八年，蔣萬安今天被問及，何時送廉政委員會立案調查？蔣說，其實監察院已針對當時柯文哲成立的廉政委員會運作，提出糾正，但目前這三案都會由政風調查。

蔣說，包括台智光案檢調已在積極偵辦，市府都全力配合；京華城案政風已經檢調中檢調也在搜集相關資料，至於北士科T17、T18就由政風調查釐清事實。

蔣萬安今天出席台北開齋節活動，對於北市新三大案後續調查，蔣萬安今重申，任何弊案，他的態度都非常堅定，就是絕不姑息、絕不護短、毋枉毋縱，配合檢調主動調查是他一貫態度。只要有證據，一定都會讓檢調釐清，同時毋枉毋縱，絕不冤枉也不縱放，如果調查有任何問題，一定追究責任，沒有問題，也會還給清白。

由於過去柯文哲任內成立的廉政委員會，有聘請府外委員一同調查，為何不送廉政委員會，而是仍由檢調調查？蔣萬安今表示，其實監察院已經對於當時的廉政委員會的運作提出糾正，政風處已經藉由監察院提出的糾正做了相關的轉型，就回歸政風體系，市府絕不會干涉政風調查，就是給政風有一個獨立辦案空間，有任何的可能弊案，讓政風好好地釐清，好好去調查。

另，蔣萬安日前專案報告時，遭質疑對民進黨議員比較有火氣，對藍營議員較溫和？蔣萬安今天說，他沒有政黨之分，都是就事論事。

蔣說，市府基層同仁第一線為市民解決問題，非常辛苦，這樣的辛勞及即刻的反應，不容抹煞，對於議員提出的建設性意見，包括社子島、校舍改建，淨零碳排等，都會加大力道提出計畫，對於議員提出好的建議都會接受，且跟議員好好溝通，交換意見。