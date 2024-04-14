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板橋鄭成功廟消失之謎 至今難解

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
照片為板橋福興宮。圖／聚傳媒記者陳冠宇攝影
照片為板橋福興宮。圖／聚傳媒記者陳冠宇攝影

板橋福興宮有兩塊歷史非常悠久的石碑，一塊刻著乾隆四十五年的字樣，稱為「福德祠碑」，清楚記載的公廟的悠久歷史。另一塊刻著是昭和四年（西元1929年）稱為「福普坤輿國姓尊王祠碑」。這塊石碑，透露了一個歷史謎團。

福普坤輿是指福德正神；而國姓尊王當然就是國姓爺鄭成功。由此可見，日治時期的祠碑是把福興宮與國姓爺並列的。只是，當時是在同一間宮廟？還是福德正神與國姓爺各有宮廟，但是一起重修？目前還沒有答案。

令人不解的是，不知何時開始，福興宮這一帶已經找不到任何祭拜國姓爺的遺跡。

實際走訪福興宮，除了原宮廟以及字跡越來越模糊的祠碑還在角落，宮廟裡主祀的是福德正神、天上聖母、以及文武財神，似乎看不到國姓爺鄭成功。再詢問宮廟人員福興宮有沒有拜國姓爺，得到很明確的答案：沒有。

昭和四年「福普坤輿國姓尊王祠碑」提及：「茲因我湳子庄福普坤輿及國姓尊王之廟重修」，但是遍查板橋福興宮附近，完全找不到「國姓尊王之廟」，只有接雲寺在東廂房配祀延平郡王，也就是國姓爺。

板橋接雲寺最早興建於清朝咸豐六年（西元1856年），到了光緒四年（西元1878年）搬到現址祭拜；目前的宮廟則是在光緒十三年（西元1887年）興建完成。接雲寺配祀的延平郡王，是否與昭和四年祠碑提到的「國姓尊王之廟」有關，還有待確認。

聚傳媒

財神 鄭成功

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